Лазэр: Всем понятно, что необходима перезагрузка

Поток инвестиций в экономику Молдовы напрямую зависит от политической ситуации в стране, - считает Валериу Лазэр - бывший министр экономики, который в настоящее время помимо предпринимательской деятельности развивает новую общественную организацию - Институт мониторинга и оценки политик, программ и проектов, представляющих публичный интерес (IMPACT).

В эксклюзивном интервью агентству "ИНФОТАГ" он сказал, что тот факт, что поток инвестиций пока незаметен, свидетельствует о "неопределенной политической ситуации".

"Не ждите от меня точного прогноза на 2017 г., потому что есть много неизвестностей по политической ситуации в текущем году. Я очень надеюсь на политическую стабильность, которая так необходима для продолжения реформ, но оцениваю шансы в этом плане 50 на 50, потому что могут быть досрочные выборы в парламент", - сказал Лазэр.

Отвечая на вопрос, насколько "политической неопределенности" помогла бы перезагрузка правительства, бывший министр заметил, что по правилам политического процесса ее стоило бы сделать.

"И вот почему. Нынешнему парламентскому большинству предстоит управлять Молдовой еще два года, - это при оптимистичном для властей сценарии. Результаты прямых выборов президента показали достаточно слабое доверие граждан к власти. Поэтому она должна продемонстрировать конкретными действиями, что поняла и правильно оценила сигнал избирателей", - считает он.

В понимании бывшего министра экономики, если власть поступит именно так, то граждане РМ увидят перемены в интересах общества. "Всем понятно, что необходима перезагрузка. Это очень хороший повод и для самого правительства, чтобы по-настоящему встряхнуться. По большому счету, результат выборов для всей правящей власти должен был стать холодным душем. Им нужно сделать все возможное для того, чтобы выйти на очередные выборы парламента в 2018 г. с хорошими результатами в управлении страной", - сказал Лазэр.

Он задался вопросом, избранный президент РМ является властью или оппозицией?

"Я думаю, что до конца первого квартала 2017 г. уже можно будет понять, как выстраиваются отношения в треугольнике власти - парламент, президент, правительство, и сможет ли эта конструкция просуществовать до очередных парламентских выборов. Не надо забывать и про внепарламентскую оппозицию, которая может "выкинуть" сюрпризы", - отметил он.

По словам бывшего министра, для всех было бы хорошо избежать конфронтации президента с парламентским большинством.

"Нужно находить компромиссы и баланс интересов, чтобы общими усилиями продолжать начатые реформы. На достигнутых результатах в ходе реформ можно пойти на очередные выборы в парламент, пытаясь более выгодно для себя их "продать" избирателю. Президент - что это его результаты, которые он сумел выжать на компромиссе с властью. Парламент и правительство - что это их результаты, как возможный максимум того, что можно было достичь в условиях непростой системы "политического сосуществования" с президентом. А избиратель, который придет к избирательным урнам, должен будет их рассудить на выборах", - полагает Лазэр, считая принципиально важным то, чтобы в очередной раз не пожертвовали "экономикой в угоду корыстных политических или геополитических амбиций политиканов".