11 Января 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Спорт
"Шериф" покидают четыре игрока
11.01.2017

Тираспольский „Шериф” объявил о том, что команду покидают четыре игрока. Среди них числится и капитан команды, босниец Матео Сушич, передает IPN.

Контракт с Сушичем истек, и 26-летний защитник не захотел продлить его. Он играл два года за „Шерифа”, забив два гола в 60 матчах. Два других игрока, которые покинули Национальную дивизию, это хорваты Йосип Иванчич и Дино Шкворц.

Кроме того, „Шериф”  расторг контракт с молдавским легионером Владиславом Ивановым. Он провел только пол года в команде итальянского тренера Роберто Бордина


 
Количество просмотров:
59
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.