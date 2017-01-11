"Шериф" покидают четыре игрока

Тираспольский „Шериф” объявил о том, что команду покидают четыре игрока. Среди них числится и капитан команды, босниец Матео Сушич, передает IPN.

Контракт с Сушичем истек, и 26-летний защитник не захотел продлить его. Он играл два года за „Шерифа”, забив два гола в 60 матчах. Два других игрока, которые покинули Национальную дивизию, это хорваты Йосип Иванчич и Дино Шкворц.

Кроме того, „Шериф” расторг контракт с молдавским легионером Владиславом Ивановым. Он провел только пол года в команде итальянского тренера Роберто Бордина