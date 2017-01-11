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КС дал ответ по вопросу аннулирования молдавского гражданства Бэсеску
11.01.2017

Конституционный суд (КС) не стал рассматривать запрос депутата от ЛДПМ Григоре Кобзака об аннулировании решения президента Молдовы Игоря Додона отозвать молдавское гражданство у экс-главы Румынии Траяна Бэсеску.

Как сообщили во вторник в пресс-службе КС, документ возвращен обратно в связи с тем, что процедура подачи запроса не соответствовала действующему законодательству. "Декрет президента Республики Молдова по вопросам гражданства можно опротестовать в Высшей судебной палате в течение шести месяцев с момента его вступления в силу", — говорится в сообщении КС.  Как подчеркнули в Конституционном суде, определение законности процедуры отзыва гражданства у Бэсеску находится только в компетенции судебных инстанции.

В июне 2016 года четвертый президент Молдовы Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики. Новый президент Молдовы Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера молдавского гражданства 3 января. Спустя несколько дней депутат от либерально-демократической фракции в парламенте Молдовы обратился в Конституционный суд с просьбой аннулировать соответствующее решение.


 
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