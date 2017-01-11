КС дал ответ по вопросу аннулирования молдавского гражданства Бэсеску

Конституционный суд (КС) не стал рассматривать запрос депутата от ЛДПМ Григоре Кобзака об аннулировании решения президента Молдовы Игоря Додона отозвать молдавское гражданство у экс-главы Румынии Траяна Бэсеску.

Как сообщили во вторник в пресс-службе КС, документ возвращен обратно в связи с тем, что процедура подачи запроса не соответствовала действующему законодательству. "Декрет президента Республики Молдова по вопросам гражданства можно опротестовать в Высшей судебной палате в течение шести месяцев с момента его вступления в силу", — говорится в сообщении КС. Как подчеркнули в Конституционном суде, определение законности процедуры отзыва гражданства у Бэсеску находится только в компетенции судебных инстанции.

В июне 2016 года четвертый президент Молдовы Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики. Новый президент Молдовы Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера молдавского гражданства 3 января. Спустя несколько дней депутат от либерально-демократической фракции в парламенте Молдовы обратился в Конституционный суд с просьбой аннулировать соответствующее решение.