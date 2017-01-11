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Политика
Депутаты возвращаются на работу 1 февраля
11.01.2017

Весенняя парламентская сессия откроется 1 февраля, когда народные избранники начнут работу в постоянных комиссиях для обсуждения проектов законодательных актов, находящихся на рассмотрении.

Начальник Управления по связям парламента Юлиана Бордеяну отметила для IPN, что на пленарное заседание парламент созывается по предложению Постоянного бюро. Дата заседания бюро еще не была установлена.

Согласно Регламенту парламента, весенняя сессия начинается в феврале и не может превышать конец июля. В прошлом году весенняя сессия началась так же 1 февраля.


 
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