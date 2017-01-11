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Экономика
Январские холода отразятся на счетах кишиневцев за отопление
11.01.2017

В первые дни текущего месяца "Термоэлектрика" подавала 441 гигакалорию тепла в час, а когда ударили морозы - 557 гигакалорий.

Это - рекордный уровень, отмечают на госпредприятии. Увеличение потребляемой энергии связано и с тем, что многие потребители теперь сами регулируют уровень поступления тепла.

Gas Natural Fenosa также отмечает увеличение объемов потребления электроэнергии. 9 января жители центра и юга республики использовали больше десяти миллионов киловатт-часов, это почти на 500 тысяч больше, чем в обычный день в конце декабря.


 
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