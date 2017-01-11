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Повысить зарплаты педагогов по закону нельзя. Что делать?
11.01.2017

Думитру БАРБАЛАТ

На встрече премьер-министра с лидерами профсоюзов образования рассматривался вопрос о зарплатах для некоторых категорий работников сферы образования. Профсоюзы требовали приравнять зарплату для первой категории работников к минимальному прожиточному минимуму начиная с 1 сентября 2017 года. 

По представленным данным в указанную категорию входит вспомогательный персонал. По закону об оплате бюджетных работников и Единой тарифной сетке оплаты труда работников бюджетных единиц для первой категории зарплата  равна 1000 лей. Плюс некоторые надбавки в сумме около 700 лей. Средняя зарплата для этой категории равна 1776 лей. В то время как прожиточный минимум с 1 октября определен в 1813 лей.  

Премьер заверил, что желал бы найти самые хорошие варианты решения проблемы, приравнять зарплаты так, как этого хотят их получатели. В этом контексте было решено провести инвентаризацию ситуации. Будет создана совместная группа из представителей профсоюзов и образования, которая должна будет предложить возможные резервы для оптимизации и роста зарплат до минимального прожиточного уровня. Одновременно надо будет, чтобы идентифицировали и ряд необходимых поправок в законодательстве для обеспечения единой системы оплаты труда различным  категориям работников. Но и предложения по удержанию педагогических кадров в системе и роста качества образования. 

Какую же основную проблему следует решить? 

Дело в том, что, согласно закону №355/2005 о системе оплаты в бюджетной сфере, оклады  педагогических кадров должны пересматриваться и повышаться ежегодно, с 1 сентября, по мере процентного роста прогнозируемой на текущий год средней заработной платы по национальной экономике по отношению к реально достигнутому уровню средней заработной платы педагогических кадров системы образования за четвертый квартал предшествующего года. 

Если судить по данным статистики, то по состоянию на 1 октября 2016 года средняя зарплата педагогов была равна 3977 леям, а средняя по экономике – 5109 леям. Рост зарплаты по сравнению с прошлым годом составил: у педагогов – 109 процентов, средней по экономике – 111,9 процента. Таким образом, если брать в расчет эти данные, то повышение зарплаты педагогам могло бы составить мизер.

И все это из-за того, что большинство педагогов работают на две ставки - у них средняя зарплата, естественно выше. А потому повышать им зарплаты, согласно закону, при соотношении со средней зарплатой по экономике, по расчету, не получается. 

Это если считать по данным статистики. Однако у минтруда какие-то свои статистические данные по зарплатам педагогов. Они не берут в расчет данные НБС. Хотя по закону статистики минтруда не вправе использовать свои статистические данные, так как министерство не является органом статистики и в составе аппарата нет отдела статистики. Так гласит закон о статистике. И в таком случае получается, что, по данным статистики, зарплату следовало повышать на 12 процентов. А по данным минтруда средняя зарплата педагогов равна средней зарплате по экономике, и потому повышать зарплату нет оснований. Потому в прошлом году, с барского плеча, повысили только на 4 процента.  

В ситуации, когда при расчете по средней зарплате повышать зарплату педагогам как бы и нет законных оснований, не стоит пренебрегать тем фактом, что педагоги, работающие на две ставки, снижают качество преподавания. Нагрузка в два раза выше – качество образования в два раза ниже. И с этой ситуаций все смирились и умалчивают о ней в дискуссиях, понимая, что обижать оставшихся в системе педагогов опасно. 

Надо при этом учесть и такой факт. Согласно решениям правительства ежегодно пересматривают и утверждают гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе, который с 1 мая 2016 года  равен 2100 леям. Несложно определить, что существуют диспропорция между решением правительства (2100 лей) и законом (1000 лей). Таким образом, надо будет и здесь навести порядок, ведь решение правительства, мягко говоря, противоречит закону. 

Невозможно умолчать и о другой стороне медали. Профсоюзы образования сетуют, что зарплаты некоторых категорий работников на 37 лей ниже, чем минимальный прожиточный минимум, в связи с чем, потребовали повышение. С чем премьер согласился. А что тогда скажут все пенсионеры, у которых средняя пенсия на уровне 1000 лей, и она уже вдвое (на 813 лей) меньше прожиточного уровня? Осилит ли эту проблему обещанная пенсионная реформа?


 
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