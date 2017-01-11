Лидер ППДП: «Правосудие в Молдове на самом низком уровне в мире; Увеличение зарплаты тем, кто должен сидеть в тюрьме, не реформа»

Правосудие в Республике Молдова на последнем месте в мире, а реформа была проведена для вида. Реформирование правосудия не означает повышение зарплат противоречивым личностям и реконструкцию зданий. Реформа это применение законов и очищение системы. С таким заявлением выступил председатель партии «Платформа Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе в ходе телепередачи Important на канале TVC 21.

«Повышение зарплаты ряду лиц, которые на самом деле должны сидеть на скамье подсудимых, еще не является реформой правосудия. С нашей точки зрения, реформа правосудия должна быть ощутимой, осязаемой людьми в процессе осуществления этого правосудия. Нам необходимо справедливое правосудие. И быстрее, или медленнее – неважно. Скорость тоже важна, но не в ущерб правосудию как таковому», - отметил Андрей Нэстасе.

«Наше правосудие на последних позициях в мире и в Европе. Все те, кто занимается правосудием должны пройти конкурс, их должны отбирать комиссии из неподкупных, опытных специалистов из страны и из-за рубежа. Как предусмотрено законом, их должны подвергнуть проверке на полиграфе. Так предусмотрено законом, входящим в состав законодательного пакета по реформированию правосудия, но он не применяется, потому что систему нужно заполонить всевозможными родственниками Поалелунжь, Плешки, Друцы, чтобы потом их было очень сложно выставить вон», - продолжил Андрей Нэстасе.

В контексте Андрей Нэстасе также заявил, что для реформирования судебной системы необходимо применить закон о расширенной конфискации: «Другим вопросом является полномасштабное применение закона о расширенной конфискации, его укрепление. Имущество судей и прокуроров, которые не могут доказать законность его происхождения, должно быть конфисковано. Посмотрите, что безнаказанно творит с нашим государством Мельничук. Это председатель Суда Рышкановки, и в один прекрасный день мы можем увидеть его в Высшей судебной палате».

«Есть судьи, которые покидают систему из страха, не желая иметь с этой коррумпированной и прогнившей системой ничего общего. Они не желают выполнять чьи-то приказы. Если ты не выполняешь приказов, ты оказываешься в черном списке и рискуешь поплатиться. Другие уходят из-за изменения пенсионного законодательства. К сожалению, после всех этих уходов, система не становится чище. Прогнившие коррупционеры остаются в системе – с такими взятками им не нужны пенсии. Именно этим должна заняться прокуратура», - отметил Андрей Нэстасе.