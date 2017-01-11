Десятки школ и детсадов Молдовы приостановили работу из-за снегопада

Из-за неблагоприятных погодных условий, которые установились в Молдове, десятки образовательных учреждения приостановили работу в среду, сообщили в министерстве просвещения республики.

Таким образом, из-за снегопада закрыты девять школ: в Кагуле — три, в Кантемире — две, а в Каушанах, Сынджерей и Тараклии — по одной. Всего в этих образовательных учреждениях учатся свыше тысячи детей.

По причине низкой посещаемости местными властями в шести районах приостановлена работа 25 дошкольных образовательных учреждений. В Леова закрыты девять детских садов, в Окнице — семь, в Кагуле — четыре, в Бричанах — три, в Тараклии — две. В эти детсады ходят в общей сложности более тысячи детей. Как подчеркнули в Минпросвещения, из-за сложных погодных условий отменены 29 школьных рейсов, восемь из них в Кантемирском районе, восемь — в Тараклии, четыре — в Кагуле, два — в Каушанах и т.д. В итоге еще 1429 детей не смогли добраться до образовательных учреждений. Во вторник учебный процесс проходит нормально в 23 районах республики, в муниципиях Кишинев и Бельцы. В среду, 11 января, в Молдове действует "желтый код" метеоопасности в связи с сильным снегом.