Путь Плахотнюка к премьерскому креслу: Сфальсифицированная автобиография и проплаченные статьи в иностранной прессе

Все больше проясняется одержимость Владимира Плахотнюка премьерским креслом. Самый противоречивый персонаж в истории Молдовы, который обвиняется в тяжких преступлениях – от торговли людьми, сутенерства, заказном убийстве, фальшивых паспортах до рейдерских захватов крупнейших банков, фабриковании уголовных дел, установления монополии в СМИ, захвата системы правосудия, отмывании миллиардов посредством судебной системы и хищении миллиарда долларов из валютного резерва страны и многих других – отчаянно пытается отмыть свою бандитскую репутацию, с целью пробить себе путь к премьерскому креслу.

После провала попытки стать премьером, предпринятой год назад, Плахотнюк прибег к новой тактике – приданию своему статусу официального характера. Сначала он провозгласил себя «координатором» правящей коалиции, потом, будучи единственным (!) кандидатом на эту должность, был «избран» председателем Демократической партии, и в итоге нацелился занять пост премьер-министра страны. Так объясняется необычайно красочная, изобилующая ложью биография, опубликованная в его блоге, и наглость говорить от имени страны в письме, адресованном новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

В иностранной прессе Плахотнюк приписывает себе заслуги и говорит от имени страны

На днях Плахотнюк опубликовал в Foxnews статью в рубрике «заказные материалы», где хвастал продолжительной «борьбой» с коррупцией, на самом деле являясь источником этого явления, и жаловался на свои «страдания» во время правления коммунистов, хотя именно в это время он нажил свое состояние, получил влияние и установил тотальный контроль, пользуясь покровительством бывшего президента Воронина.

«Будучи бизнесменом, который также верит в «искусство заключать сделки», я надеюсь, что бесконфликтный подход к Москве г-на Трампа не только уменьшит напряженность между вашими странами, но и уменьшит давление на такие страны, как наша, в выборе сторон. Молдова не хочет возвращаться на орбиту Москвы, однако мы также знаем, что не можем процветать, являясь лишь пешкой в борьбе за власть между Востоком и Западом», - пишет Владимир Плахотнюк.

Говоря о том, что Молдова не желает возвращаться под влияние Москвы, Плахотнюк забывает отметить, что он внес существенный вклад в избрание пророссийского президента Додона и что многие годы он тайно пытается получить расположение Кремля. О попытках Плахотнюка добиться расположения Путина известно давно.

В статье Плахотнюк говорит и о Приднестровье и об опасности, которую этот регион представляет для Молдовы. Хотя на самом деле он в полной мере пользуется нестабильностью в этом регионе, контролируя поставки электроэнергии посредством фирм-«прокладок».

Далее Плахотнюк хвастает тем, что его партия возглавляет правящую коалицию, и говорит об усилиях, принимаемых в борьбе с политической коррупцией, и об укреплении правового государства. И это говорит Плахотнюк – человек, который путем шантажа и подкупа создал парламентское большинство, полностью контролируя правоохранительные и судебные органы. Более того, Плахотнюк утверждает, что именно ДПМ «прилагает усилия по приближению Молдовы к ЕС и по реформированию», хотя именно эта партия является источником коррупции в стране.

«В предвыборной борьбе с почти равными шансами на успех за по большей части формальный пост президента – пост с ограниченной конституционной властью и недостаточным влиянием на внешнюю политику – наши избиратели недавно избрали кандидата, который позиционирует себя как пророссийский. Тем не менее, наше правительство управляется прозападной коалицией, возглавляемой Демократической партией Молдовы, которая приближает Молдову к ЕС и проводит в жизнь всесторонние реформы в рамках нашего Соглашения об ассоциации с ЕС. Посредством нашего Соглашения об ассоциации с ЕС и утвержденной «дорожной карты» 2016 года Молдова принимает решительные меры против политической коррупции, освобождая свою экономическую систему и усиливая верховенство закона», - пишет Владимир Плахотнюк о своей партии, которая считается самой коррумпированной и преступной в стране.

«Пострадав от коммунистического строя, существовавшего в течение почти полувека, и на протяжении многих лет борясь с коррупцией, Молдова стремится к демократии со свободным рынком и верховенству закона», – пишет Плахотнюк – главный враг правового государства и порождение коммунистического правления.

«Плахотнюк – преступник регионального масштаба, пытающийся одурачить целый мир»

Лидер ППДП Андрей Нэстасе назвал статью Плахотнюка попыткой обмануть весь мир в том, что он является реформатором европейской сущности, в то время как параллельно он ищет теневые подходы к Москве.

«Молдаване, вспомните, как политический и уголовный сутенер советского и неокоммунистического происхождения, которому за последние шесть лет путем подкупа и шантажа удалось захватить все политические, правоохранительные, исполнительные и регулирующие государственные институты, подкупом скроить антинародное парламентское большинство, похитить более трети валютных резервов государства, отмыть более 30 миллиардов долларов русской мафии, выражал уверенность, что в результате подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и мероприятий по реформам, предпринятым правительством в соответствии с «дорожной картой», в Молдове будет ликвидирована политическая коррупция, что сделает экономическую систему страны более свободной и укрепит правовое государство», – заявил лидер ППДП.



«Вот как за наши деньги преступник регионального масштаба пытается обмануть весь мир, что он реформатор европейской сущности, а параллельно он все более настойчиво ищет теневые подходы к определяющим политику лицам в Москве. Одного из своих посланников он недавно сделал президентом. Картонным, конечно», – добавил Андрей Нэстасе.

Путь к премьерскому креслу – фальшивая биография Плахотнюка



В контексте улучшения своего имиджа мафиози Плахотнюк опубликовал в своем блоге «улучшенную» автобиографию. Несмотря на то, что данные были существенно приукрашены, несоответствия бросаются в глаза, уже начиная с места и даты его рождения, и продолжаются во время периода учебы и его сомнительных занятий в молодости.

«Я родился в селе Питушка Каларашского района, а детство провел в селе Грозешты Ниспоренского района, куда переехали родители, когда мне было три месяца», – пишет Плахотнюк.

Необъяснимо, но Плахотнюк врал даже о месте своего рождения. В своем первом интервью для телеканала Prime TV он говорил, что родился в Грозештах, то же написано в его молдавском паспорте. Но в то же время в румынском паспорте Плахотнюка указано, что он уроженец села Питушка. Власти из Грозешт и Питушки подтвердили, что местом его рождения является село Питушка.

Любопытно, но в своей так называемой автобиографии Плахотнюк не пишет дату своего рождения. И неслучайно. На протяжении многих лет он в разных ситуациях указывал разные даты рождения. В молдавских документах указано, что Плахотнюк родился в 1970 году, а в румынских годом рождения значится 1966 год. Возникает вопрос: зачем ему указывать разные даты рождения? Не является ли это фальсификацией официальных документов?

Далее олигарх до смешного себя восхваляет: «Еще в школе мне нравилось ощущать дух соперничества, и я всегда стремился делать больше, чем от меня требовалось; полагаю, это объяснялось и моим стремлением преодолеть собственные ограничения; я всегда верил в то, что способен на большее. Я учился не ради оценок и похвалы, а для того чтобы как можно больше узнать и получить возможность использовать эти знания, а удовольствие от соперничества переживал на районных олимпиадах, где всегда занимал ведущие места», - пишет Плахотнюк, скорее всего имея в виду и свое «гениальное» инфантильное произведение Iepuraşul vesel, которое он написал когда ему уже было 16 (!) лет.

Плахотнюк путается в рассказах про свою учебу в Политехническом институте. Точнее, он избегает подробностей, лишь в общем отмечая, как он поступил в вуз вопреки «сложным обстоятельствам» и что был вынужден отказаться от учебы ради службы в армии, после которой возобновил учебу в институте. На самом деле, по свидетельствам многих, именно этот период совпадает со временем, когда он уже занимался сутенерством, а диплом он попросту купил.

Сведения о сутенерской деятельности Плахотнюка появились и в СМИ Румынии и России, и об этом говорили многие политики, депутаты и другие публичные личности. Даже бывший премьер-министр Ион Стурза ранее заявил, что «Плахотнюк поставлял взводы женщин политикам и представителям элиты в Бухаресте».

Вместе с тем в прошлом году бывший офицер Fulger (в прошлом ОМОН) заявил, что его уволили с работы и возбудили на его имя уголовные дела после того, как он стал свидетелем того, как олигарх Владимир Плахотнюк «продавал проституток». «Действительно, это случилось в 1993 году, именно руками этой преступной группировки, когда я застал Влада Плахотнюка на тринадцатом этаже продававшим проституток. Да, я установил, куда он их водил – в Le Baron, Vox Maris, Herestrău. Он возглавлял эти преступления. Тогда в полиции нас было только трое ребят, занимавшихся этим делом. Вскоре я был освобожден от службы в ОМОНе», - заявил офицер запаса Виктор Попеску.

Участвовавший в формировании всех сил специального назначения МВД генерал Антон Гэмурарь в интервью порталу Jurnal.md рассказал о том, каким образом Плахотнюк заработал свои первые деньги на продаже девушек в Турции и в нашей стране, получив таким способом с одной стороны прибыль, а с другой стороны компрометирующую информацию для удержания контроля над политиками, иностранными государственными чиновниками, молдавскими и зарубежными предпринимателями и не только.

По словам генерала, Плахотнюк начал свою сутенерскую деятельность в 1988 году. Кроме того, Антон Гэмурарь говорит, что олигарх из ДП никогда не прекращал заниматься этой деятельностью, именно поэтому он контролирует в настоящее время местную и зарубежную политическую элиту.

В автобиографии Плахотнюк пишет и о своих «поездках» в бывшую Югославию. Он вскользь упоминает о том, что там у него были какие-то «дела». На самом же деле олигарх бежал в бывшую Югославию, скрываясь от международного правосудия из-за торговли женщинами. По данным ряда источников, от «беды» его тогда спас некто… Михаил Поалелунжь, который сейчас «по случайному совпадению» стал председателем Высшей судебной палаты.

Завуалированно Плахотнюк рассказывает о ситуации, которая полностью совпадает с информацией о том, что в этот период он занимался именно сутенерством.

«В то время бизнес был занятием весьма ненадежным, и мне пришлось познавать его ценой многих проб и ошибок. Как и многие земляки, я ездил в бывшую Югославию до того, как там началась война, с грузом инструментов, которых там не хватало, и продавал их на рынках Белграда и Македонии. Дело это было непростым; за место на рынках приходилось бороться с конкурентами, которые зачастую применяли силу и держали все в своих руках. Их было много, и если бы я попытался ответить им только силой, мне пришлось бы несладко», - написано в автобиографии.

Далее Плахотнюк рассказывает о так называемом бизнесе с видеосалонами и типографией. «Как и у многих сограждан, в то время у меня был свой видеосалон; затем я основал первый серьезный бизнес – типографию, в которую вложил немало сил и которая наконец стала для меня источником достойного и стабильного дохода», – пишет олигарх. В реальности «видеосалоны» были салонами с порнофильмами – занятием олигарха во время «учебы» в Политехническом институте.

Плахотнюк также пишет о бизнесе в сфере туризма и недвижимости, скорее всего имея в виду незаконный захват гостиниц «Кодру», «Нобил» и «Националь», а также кафе «Гугуцэ», павильона на Moldexpo, островов в парке La Izvor и др.

О своей деятельности в сфере СМИ Плахотнюк пишет, предположительно имея в виду рейдерские захваты неудобных телеканалов и создание медиахолдинга из шести ТВ-каналов, двух радиостанций и множества онлайн-порталов. Примечательно, что до ноября 2014 года Владимир Плахотнюк отрицал свою связь с этими СМИ, а теперь он говорит, что занимался этим еще с 2009 года.

Та же история и с его активами, которыми он хвастает в своей автобиографии. Все это не значилось в его декларациях о доходах за все годы, и все это он отрицал, и лишь теперь он пишет обо всем этом, называя своим «бизнесом».

В части «политики» рассказ олигарха еще более занимателен. «Я пришел в политику в 2010 году, но участвовал в политической жизни и до того. В частности, в 2007-2009 годах, когда я неоднократно оказывал поддержку многим лидерам тогдашней оппозиции, так как хотел, чтобы Республика Молдова перестала быть страной, ассоциирующейся с коммунистической доктриной, хотел, чтобы у зарубежных бизнесменов, с которыми мне приходилось встречаться, больше не было поводов говорить о засилье коммунистического режима в нашей стране. Это решение дорого мне обошлось и стало причиной многих бед для меня и моей семьи, но я не сдался, так как был уверен, что конечная цель всех этих усилий жизненно важна для Республики Молдова», – с гордостью пишет Владимир Плахотнюк.

Смешно, когда он утверждает, что боролся против «коммунистической доктрины» – Плахотнюк, который ночевал в приемной Воронина с 2000 по 2009 год, обслуживая «семью», предоставляя ее членам женщин для досуга и оказывая различные услуги режиму Воронина.

Именно в период правления коммунистов под покровительством Воронина Плахотнюк присвоил ряд «бизнесов» и расправился со всеми, кто стоял на его пути, и именно тогда он заложил основы своей империи. Во время второго президентского срока Воронина почти весь бизнес (частные предприятия, финансовые потоки, административная власть) поменяли руководителей, и хозяином всего этого стал не кто иной как Владимир Плахотнюк.

Все предприятия и сделки, согласно пропаганде, срежиссированной самим Плахотнюком, на публике приписывались Олегу Воронину и его отцу, но на самом деле, как оказалось позже и подтверждается поныне, единственным хозяином был Владимир Плахотнюк. По данным ряда разоблачений, за время президентства Воронина люди из его окружения звонили Плахотнюку до того, как зайти к Воронину, и выходя от президента, также отзванивались ему с докладом о результате бесед, а всем руководил и все решал именно он, сидя в «Нобиле».

Плахотнюк триумфально завершил свою прелюдию к креслу премьер-министра. «До сих пор мне удавалось реализовать все крупные проекты и добиться успеха, каким бы долгим, трудным и тернистым ни был путь к нему», - завершает Плахотнюк свою сфальсифицированную автобиографию.