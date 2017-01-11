Власть готовит рейдерский захват Бельц - "Наша партия"

Цели масштабной и массированной атаки, которую ведут центральные власти вместе с коррумпированным бывшим руководством города против Ренато Усатого и «Нашей Партии» – это незаконно сместить с должности мэра Бельц Ренато Усатого, провести в городе масштабную «зачистку» и захватить Бельцы накануне парламентских выборов, к которым готовится режим Плахотнюка. Об этом заявил Дмитрий Чубашенко на совместной пресс-конференции с руководителями Бельц, которая состоялась в среду, 11 января.

"Необходимо ясно понимать, что происходит сейчас вокруг муниципия Бельцы. И Ренато Усатый, и «Наша Партия» получили беспрецедентный мандат доверия от жителей города на выборах 2015 года. Они обязались выполнить определенную программу за срок своего мандата. Тем, кто грабил и контролировал город на протяжении предыдущих лет, все это крайне не нравится и они хотят взять реванш", – сказал Чубашенко.

"Если давать политическую оценку тому, что происходит, то сегодня мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата целого муниципия Молдовы, города Бельцы. Захвата той криминальной группировкой, которая грабила этот город, которая разворовывала десятки и сотни миллионов леев через разграбление муниципальных предприятий и муниципального бюджета, через фирмы-фантомы, через отмывание денег, через фиктивные закупки. Все эти действия должны стать предметом уголовного и судебного преследования. Но правоохранительные структуры ничего не делают», – подчеркнул он.

Чубашенко сообщил, что одной из ключевых фигур в попытке рейдерского захвата муниципия является представитель правительства в городе Бельцы Октавиан Маху. «На этой должности Маху занимается тем, что мутит воду, пытается сделать все, чтобы помешать Ренато Усатому и его команде. Действует он «по беспределу», потому что по закону они ничего не могут сделать. Маху с маниакальной настойчивостью занимается саботажем, вредительством, настоящими диверсиями. Он опротестовывает в судах практически все решения Муниципального совета и многие решения примэрии, стремится подорвать работу городской администрации».

Вместе с тем Маху является лишь «шестеренкой в механизме» по давлению на город Бельцы, на городскую администрацию, на городскую власть, а нити от этого механизма ведут наверх, к политикам в Кишиневе, заявил Чубашенко.

"В Кишиневе всю эту группировку крышует вице-председатель парламента Владимир Витюк, который на протяжении десяти с лишним лет считался коммунистическим хозяином города Бельцы, и присоединившийся к нему председатель ПКРМ Владимир Воронин, а над ними всеми стоит их общий покровитель Плахотнюк”_ - сказал он.

Чубашенко сообщил, что Владимир Воронин обсуждает совместные политические действия с представителями Плахотнюка, которых еще недавно обвинял в предательстве.

"По нашей информации, накануне Нового года состоялась встреча Владимира Витюка и Владимира Воронина, на которой обсуждался вопрос, как сместить Ренато Усатого с должности и как вообще отстранить "Нашу партию" от управления в городе Бельцы, – сообщил Чубашенко, отвечая на вопросы журналистов. – Встреча странная, потому что Владимир Витюк, по понятиям Воронина, это предатель, он один из тех депутатов, которые покинули фракцию ПКРМ и переметнулись в так называемое "большинство Плахотнюка". Но видимо, когда дело доходит до борьбы с общими их противниками, в данном случае, с Ренато Усатым, они находят общий язык и очевидно, они обсуждают вопрос выдвижения Василия Панчука на должность примара Бельц”.

"Маху слишком запачкан, слишком коррумпирован, его место в тюрьме а не в Госканцелярии. У него нет никаких шансов стать примаром. И сейчас Воронин обрабатывает бывшего мэра Бельц Панчука, чтобы он снова пошел на примара, если ему удастся сместить с должности Ренато Усатого”, – сказал Чубашенко.

"Цель всего этого заговора против города Бельцы – сместить незаконно с должности мэра Ренато Усатого, запугать и деморализовать его сторонников, возбудить уголовные дела против муниципальных советников и активистов «Нашей Партии», и в конечном счете провести в городе новые выборы примара. По закону они это не могут сделать, но они хотят поменять и закон. Один из вариантов, чтобы ЦИК могла каким-то непонятным решением отстранить Усатого от должности. У этого заговора есть и политическая цель – захватить Бельцы накануне парламентских выборов, внеочередных или очередных, так как город остается тем "островком", который не контролируется режимом Плахотнюка", – заявил Чубашенко.

"Нам пока непонятна позиция Партии социалистов и ее лидера, президента Молдовы Игоря Додона, которую они занимают в отношении этой рейдерской атаки на Бельцы, – также подчеркнул Чубашенко. – На недавних президентских выборах Ренато Усатый во втором туре поддержал кандидата Игоря Додона и учитывая эту минимальную разницу, с которой Додон одержал победу над своим конкурентом, можно с уверенностью сказать, что эта победа была одержана как раз за счет сторонников, голосов «Нашей Партии». Мы рассчитываем, что Партия социалистов и ее представители в Бельцах не будут участвовать в этой грязной атаке, которую начала эта криминальная бельцкая группировка, и не будет участвовать в политическом преследовании Ренато Усатого и его сторонников”.

До прихода к власти в Бельцах лидера "Нашей Партии" Ренато Усатого в администрации муниципия происходил откровенный «беспредел» чинимый бывшей администрацией города в лице экс-вице-примара Октавиана Маху и покровительствующего ему действующего вице-спикера парламента Владимира Витюка. Об этом в ходе пресс-конференции заявил вице-примар муниципия Бельцы Игорь Шеремет.

"До того, как в Бельцы пришла новая администрация, муниципий был уже фактически захвачен, посредством использования административных ресурсов. Речь идет о бывшем руководстве муниципя в лице бывшего вице-примара Октавиана Маху, пользующегося протекцией со стороны людей, которые в настоящий момент находятся в парламенте, я, в частности, говорю о вице-председателе парламента Владимире Витюке", – заявил Шеремет.

"На ключевые должности в муниципальные предприятия назначались люди из этой команды. Захват города выразился в многочисленных схемах по отмыванию денег, превышений должностных полномочий и многом другом", – добавил он.

При этом Шеремет подчеркнул, что данные факты были задокументированы Счетной палатой и различными органами по финансовому надзору, что легло в основу многочисленных уголовных дел. Однако по словам Шеремета, процесс расследования этих дел искусственно тормозится.

"Общественные услуги, канализация, поставки питьевой воды, вывоз мусора – этот список можно продолжать, – все эти сферы были захвачены с одной лишь целью, для извлечения личной выгоды. Речь идет о деньгах, выплачиваемых жителями города, средства, которые впоследствии оседали в карманах городской верхушки", – отметил Шеремет.

Вице-примар подчеркнул, что нынешнее руководство сталкивается с сильнейшим сопротивлением, оказываемым центральными властями, которые пытаются защитить преступные схемы посредством утверждения своих людей на ключевые должности.

"Тот же Маху был назначен на должность руководителя бельцкой Госканцелярии, чтобы всячески препятствовать развитию города. Эта тенденция, назначение своих людей на ключевые посты, – является попыткой возобновления преступных схем, которые, разумеется, приносили хороший доход не только бывшей бельцкой администрации, но и людям, которые им покровительствовали", – заключил Шеремет.





