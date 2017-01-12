Заседание суда по делу Платона отложено; Адвокаты подали заявление об отводе состава суда

Адвокатам бизнесмена с противоречивой репутацией Вячеславу Платону не позволяют общаться с подзащитным без присутствия сотрудников силовых ведомств. Заседание суда по делу Платона сегодня было отложено. На заседании суд должен был рассмотреть ходатайства защиты и заслушать гособвинителя. Заседание отложили из-за многочисленных заявлений об отводе состава суда.

Во время заседания адвокаты Вячеслава Платона потребовали от суда позволить им переговорить с подзащитным без присутствия посторонних. Ходатайство было отклонено, а исходя из этого, было представлено заявление об отводе состава суда.

Заявление об отводе получил судья Ион Морозан, который ранее воздерживался от рассмотрения дела Платона, потому что сын Морозана является офицером НЦБК. Но несмотря на это, заявление было рассмотрено, а потом отклонено. Решение суда было объявлено при закрытых дверях, а Платона вывели из зала суда.

В итоге дело было возвращено изначальному составу суда, а Платон потребовал, чтобы предварительные слушания были публичными, но суд отклонил его требование. Позже Платон объявил судьям вотум недоверия, и они рассмотрели требование об отводе самим себе.

Адвокаты Платона утверждают, что суд действовал незаконно.

Следующее заседание суда назначено на 13 января.

Вячеслав Платон был экстрадирован в Молдову 29 августа и он обвиняется в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, нанесшим ущерб Banca de Economii в размере более 800 млн леев. Прокуроры также утверждают, что полученные незаконным путем средства Платон перечислил на счета ряда оффшорных фирм, чтобы скрыть их незаконное происхождение. Часть этих средств была использована для погашения кредитов в ряде банков Республики Молдова.