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Здоровье
Семейных врачей меняют, как перчатки
12.01.2017

Любовь Тарабурка

Более 90 тысяч жителей Молдовы поменяли в течение сентября-октября 2016 года своего семейного врача. Чаще всего экспериментируют со сменой своих участковых медиков городские жители.
Согласно действующему законодательству в области медицинского страхования, граждане, желающие по каким-либо причинам поменять своего семейного врача, могут это сделать на протяжении первых двух месяцев осени.

Как выяснила «Панорама» в пресс-службе Национальной медицинской страховой компании, более 90 тыс. граждан пожелали с 1 января 2017 года поменять семейного врача или же первичное медико-санитарное учреждение, что на 5 тыс. человек больше по сравнению с предыдущим годом. 

Самыми распространенными причинами, по которым граждане меняли своих участковых медиков, были: переезд на новое место жительства, низкое качество медуслуг, плохое отношение медперсонала и ограниченный доступ к медицинским исследованиям, проводимым в их медучреждениях. 

Феномен миграции пациентов от одного семейного врача к другому или из одного учреждения первичной медицинской помощи в другое, в основном наблюдается в городской местности. Таким образом, из общего числа заявлений на смену врача или поликлиники, 55% было подано жителями городской, а 45% сельской местностей. 

Согласно данным из Реестра лиц, зарегистрированных в первичных медико-санитарных учреждениях, 36% из 90 тыс. заявлений были поданы жителями муниципия Кишинев.

Также как и в предыдущие годы, в 2016-м были выявлены случаи замены семейных врачей рядом медико-санитарных учреждений без согласия на это пациентов. За 2016 год было выявлено 15 тыс. нарушений при переводе пациентов от одного участкового врача к другому. 

В Национальной медицинской страховой компании призывают граждан, которые обнаружили, что переведены к другому врачу без их согласия и заявления, должны обратиться к ним в письменной или электронной форме, чтобы внести соответствующие изменения в Реестр зарегистрированных лиц. 

Проверить, к какому медико-санитарному учреждению и к какому семейному врачу прикреплен пациент, можно на официальном сайте НМСК www.cnam.md в рубрике Verificarea înregistrării la medicul de familie. Эту же информацию можно получить, позвонив по номеру телефона 0 800 99999. В обоих случаях необходимо будет использовать личный идентификационный код гражданина.


 
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