12 Января 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Павел Филип выступает за поднятие зарплат преподавателям
12.01.2017

Правительство ищет возможности повысить заработную плату учителям. В связи с этим премьер-министр Павел Филип распорядился о создании рабочей группы для оценки возможности выделения финансовых средств из государственного бюджета на эти цели. Премьер требует конкретных решений.

Данный вопрос обсуждался сегодня на встрече с представители Профсоюза образования и науки, которые были приглашены в качестве участников этой рабочей группы.

Ранее правительство приняло требование профсоюза об увеличении заработка молодым специалистам, которые хотят работать в сельских школах.

"Переговоры были конструктивными и мы хотим в дальнейшем продолжать честный и открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами. Мы ищем долгосрочного решения проблем", - заявил Павел Филип.

Для преподавателей с высшим образованием, будет выделено 70 тысяч леев, а для специалистов со средним образованием - 50 тысяч леев.

Также на 20% увеличат стипендии студентам, которые учатся по профессии. Рабочая встреча правительства с представителями профсоюза состоится в ближайшие дни.

"Мы можем преодолеть существующие проблемы только путем диалога. Завтра у нас встреча с представителями профсоюза, на которой мы будем обсуждать внутренние резервы и усилия, требуемые от правительства на повышение зарплат, не покрывающих прожиточного минимума ", - добавил премьер-министр.


 
Количество просмотров:
38
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.