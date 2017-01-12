Павел Филип выступает за поднятие зарплат преподавателям

Правительство ищет возможности повысить заработную плату учителям. В связи с этим премьер-министр Павел Филип распорядился о создании рабочей группы для оценки возможности выделения финансовых средств из государственного бюджета на эти цели. Премьер требует конкретных решений.

Данный вопрос обсуждался сегодня на встрече с представители Профсоюза образования и науки, которые были приглашены в качестве участников этой рабочей группы.

Ранее правительство приняло требование профсоюза об увеличении заработка молодым специалистам, которые хотят работать в сельских школах.

"Переговоры были конструктивными и мы хотим в дальнейшем продолжать честный и открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами. Мы ищем долгосрочного решения проблем", - заявил Павел Филип.

Для преподавателей с высшим образованием, будет выделено 70 тысяч леев, а для специалистов со средним образованием - 50 тысяч леев.

Также на 20% увеличат стипендии студентам, которые учатся по профессии. Рабочая встреча правительства с представителями профсоюза состоится в ближайшие дни.

"Мы можем преодолеть существующие проблемы только путем диалога. Завтра у нас встреча с представителями профсоюза, на которой мы будем обсуждать внутренние резервы и усилия, требуемые от правительства на повышение зарплат, не покрывающих прожиточного минимума ", - добавил премьер-министр.