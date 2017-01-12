Всемирный банк прогнозирует ускорение темпов роста молдавской экономики в ближайшие 3 года

Экономика Молдовы сохранит темп роста и в нынешнем году. Более того, в последующие годы ожидается ускорение темпа. Это следует из последнего доклада Всемирного банка относительно перспектив мировой экономики.

Эксперты престижной финансовой организации прогнозируют на этот год рост валовОго внутреннего продукта почти на 3%. Всемирный банк ожидает в 18-ом ускорение экономического роста. К концу будущего года он составит 3,3%. В 19-ом перспективы будут ещё выше.

Рост ВВП может достичь показателей в 3,7%. Эти прогнозы основаны на экономических данных прошлого года. Так, за первые 9 месяцев 16-го молдавская экономика выросла на 3,3%. Всего же, за прошлый год рост составил почти 4%.

С января по сентябрь 16-го самый высокий темп экономического роста был отмечен в сельском хозяйстве. Он превысил 24%. Эта отрасль экономики зафиксировала самый высокий вклад в структуру роста ВВП – более 2%.

Неплохие результаты достигнуты и в торговле. В этой отрасли, только за первые 9 месяцев года, рост составил 6,5%.

Третью строку в списке самых быстроразвивающихся областей занимают IT-технологии и коммуникации. Темпы роста здесь составили 3 и 3,5% соответственно.

Министерство экономики прогнозирует в ближайшие 3 года экономический рост от 3 до 3,5%.