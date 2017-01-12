Почти 70% рыбы, которую импортируют, содержит паразитов

Почти 70% рыбы, попадающей на рынки страны, содержит паразитов, которые могут вызвать аллергию и отравления. По данным Национального агентства продовольственной безопасности, хотя каждую партию ввезённой продукции проверяют на таможне, каждую рыбину проверить сложно.

По словам инспекторов, больше всего паразитов содержится в рыбе, которую идёт на засолку, например в сельди и скумбрии.

Чтобы избежать отравлений, специалисты призывают покупать скумбрию без головы и кишок.

Паразиты, в основном, содержатся в рыбе, которую импортируют в нашу страну. Они погибают при заморозке или в процессе термической обработки.

"Из-за того, что рыбу завозят в страну замороженной, возникают сложности при проверке её состояния и качества. Особенно, каждой рыбы в отдельности", - сказал глава НАПБ Георгий Габерь.

Специалисты предупреждают, что употреблять в пищу сырую или полусырую продукцию опасно для здоровья.

"Возможны аллергические реакции в виде артритов, желудочно-кишечных расстройств, ангины", - отметил замглавы НАПБ Ион Тома.

Между тем, рыба из водоёмов нашей страны неопасна. По словам специалистов, в ней паразиты содержатся под жабрами или под чешуёй. Продавцы на рынках, тем временем, говорят, что их продукция проходит тщательный контроль.

"Эту рыбу привезли из Норвегии и Аргентины. Есть лаборатория. Нашу продукцию проверяют ежедневно".

По словам покупателей, зачастую они выбирают товар по внешнему виду.

"Мясо не ем совсем, мне нельзя. Каждые два дня запекаю рыбу. Выбираю по внешнему виду".

Ежегодно в Молдову импортируют более 20 тысяч тонн рыбы.