Цены вверх: какие продукты резко подорожали в Молдове

В декабре 2016 года годовая инфляция в Молдове составила 2,4%. Таковы данные Национального бюро статистики республики.

В тоже время средний показатель роста потребительских цен составил 0,5%. Это изменение обусловлено повышением цен на продовольственные и непродовольственные товары (на 0,8% и 0,5%, соответственно). Тарифы на услуги, предоставляемые населению, за месяц не изменились в цене.

Что подорожало? В сравнении с предыдущим месяцем больше всего подорожали свежие овощи на 6,1%. В частности, выросли в цене баклажаны — на 50,5%, сладкий перец и гогошары — на 20,4%, томаты — на 14,8%, кабачки — на 12,6%, огурцы — на 4%, а чеснок — на 3,5%). Подорожали садовые фрукты, виноград, картофель, растительное и сливочное масла, сахарный песок, торты, свежая и замороженная рыба, сыр и брынза, сметана. В сравнении с декабрем 2015 года наиболее существенно выросли в цене: Яйца (+16,5%); Сахарный песок (+10,1%); Мясо, мясные изделия и консервы (+8,4%); Растительное масло (+6,4%); Хлеб (+2,8%). Говоря о непродовольственных товарах, то согласно статистике, в последнем месяце 2016 года больше всего цены увеличились на топливо, медикаменты, обувь и одежду.

Также в декабре поднялась оплата в детских садах и яслях, стал дороже обходиться ремонт жилья и стоматологические услуги.

За что платили меньше? Согласно статистике, в последнем месяце ушедшего года подешевели цитрусовые, куриные яйца, лук, экзотические фрукты, крольчатина, свинина, гречка. За год же цены снизились только на фрукты (-7%). Из непродовольственных товаров в декабре отмечен спад цен на автомобили, плиты, телевизоры, холодильники, морозильники и другая бытовая техника. Однако за год упали в цене лишь медикаменты (-1,2%). Стали дешевле обходиться и авиаперелеты, туристические услуги и железнодорожные пассажирские перевозки. Потребительские цены в 2016 году в сравнении с предыдущим годом увеличились на 6,4%. Такая динамика обусловлена ростом цен на продовольственные и непродовольственные товары (на 7,4% и 6,3%, соответственно), а также тарифов на услуги, предоставляемые населению (+4,9%).