Парликов: Нельзя добиться доверия к ценам на нефтепродукты путём установки верхнего их предела

Единственный способ, посредством которого государство может оказывать влияние на рынок нефтепродуктов, являются конкурентные механизмы. Ныне действующий механизм, с помощью которого Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) ограничивает цены на нефтепродукты, не способен решить эту проблему. Такое мнение высказал эксперт ИРСИ „Viitorul”, бывший директор НАРЭ Виктор Парликов.

Как отметил Виктор Парликов, которого Агентство IPN попросило прокомментировать четвёртое подряд повышение потолка цен на топливо, государство действует на рынке не так, как ему следует это делать. „Базовые цены, исходя из которых НАРЭ производит расчёты, не являются публичной информацией и не могут быть проверены. Проблема доверия к ценам на рынке нефтепродуктов не может быть решена путём установки их верхнего предела. Все попытки заменить конкурентные механизмы всевозможными административными подпорками обречены на неудачу”, - отметил Виктор Парликов.

Предельные цены для розничной продажи нефтепродуктов каждые две недели устанавливает Национальное агентство по регулированию в энергетике. Уже четвёртый раз подряд потолок этих цен повышается. Начиная с 11 января, 1 литр дизельного топлива можно продавать по максимальной цене в 15,61 лея, а бензин марки Premium-95 не может стоить дороже 17,99 лея за литр. В ноябре 2016 года предельная цена для 1 литра дизтоплива составляла 13,86 лея, а для 1 литра бензина – 15,98 лея.