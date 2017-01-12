Гражданам Молдовы упростят получение российского гражданства

На рассмотрение в Госдуму РФ был внесен законопроект, предлагающий упростить получение вида на жительство в России иностранных граждан, владеющих русским языком.

В действующем законе есть пункт, который позволяет получить российское гражданство носителям русского языка, но при условии, что они должны обратиться в орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у них гражданства. Данный закон оказался неэффективным и нерабочим, так как для выхода из гражданства Молдовы гражданину требуется по срокам примерно один год.

Таким образом, из 20000 человек, подавших документы, всего 20 человек получили гражданство.

Страны СНГ тоже таким образом пытаются сдержать этот массовый отток людей из страны. Они делают все возможное для усложнения выхода из гражданства, понимая, что отток из страны молодого трудоспособного населения напрямую ведет к исчезновению нации.

Эта проблема также обсуждалась на закрытом заседании стран СНГ. Новый законопроект предлагает внести поправки в действующее законодательство путем упрощения получения гражданства, оставив право двойного гражданства или мультигражданства носителям русского языка, не требуя при этом отказа от гражданства страны, гражданином которой он является.

Данный законопроект, при его одобрении, даст возможность многим гражданам стран СНГ пройти собеседование на комиссии по признанию иностранного гражданина носителем русского языка, не только проживающим на территории РФ и проживавших на территории царской России или СССР, но и тем, кто был рожден на территории РФ.

Напомним что, президент РФ Владимир Путин так же призвал правительство принять меры для того, чтобы убрать бюрократические барьеры из процедуры регистрации в РФ или получения российского гражданства, особенно для граждан бывших республик Советского Союза.