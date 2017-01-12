Спорт Сборная U-19 проиграла команде из Санкт-Петербурга Сборная U-19 Молдовы потерпела поражение во втором матче в рамках Мемориала памяти Валентина Гранаткина. Триколоры проиграли команде-хозяйке из Санкт-Петербурга, со счетом 0-3, передает IPN. Главный тренер Олег Фистикан задействовал следующих игроков: Виктор Страйстарь, Игорь Киперь, Владислав Бойко (Раду Скоарцэ, 46), Андрей Ступак (Марин Попеску, 80), Денис Фуртунэ, Виктор Богачук (Вадим Дижинарь, 86), Евгений Берко, Ион Ангелуцэ, Иван Постика, Виталий Дамашкан, Андрей Калак (Никита Юрашко, 46). В первом матче юношеская сборная сыграла вничью со сборной Словении, со счетом 0-0. Сборной предстоит провести матч против Ирана 13 января. Мемориал памяти Валентина Гранаткина проводится в 34-й раз.

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