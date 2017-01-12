Кто будет сопровождать президента в Москве

Правительство утвердило поимённый состав молдавской делегации, которая примет участие в официальном визите президента Игоря Додона в Москву 16–18 января, передаёт IPN.

В состав делегации входят председатель парламентской фракции Партии социалистов Зинаида Гречаный, которая также является председателем Межпарламентской группы дружбы Республика Молдова – Российская Федерация. Полетят в Москву с президентом и депутат Андрей Негуца, член Парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции, а также башкан Гагаузии Ирина Влах.

Кроме них, в ходе официального визита в Россию Игоря Додона будут сопровождать его советник по вопросам реинтеграции Василе Шова и советник по политическим вопросам Ион Чебан, который одновременно является пресс-секретарём главы государства. В состав делегации также входят посол Молдовы в России Думитру Брагиш и министр-советник посольства Николае Мыйня.