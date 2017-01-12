Пока ты спал: Вырубили самую красивую аллею в Долине Роз

В соцсетях появилась фотография срубленных деревьев одной из самых живописных аллей «Долины роз».

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В комментариях у Натальи Пухляковой, автора поста, развернулась дискуссия на тему кто виноват и что делать, горожане стали выкладывать свои фотографии этой аллеи до варварской вырубки.

фотографии: Степан Сысоев, Дмитрий Йордаки

Национальный зелёный фонд занимает 12,7% площади Молдовы. 87,2% лесов принадлежит государству, 12,2% — примэриям и 0,6% частным владельцам.

По словам председателя экологического движения «Экодава» Олега Склифоса в республике и столице ликвидируют зеленые насаждения незаконно.

Для получения разрешения на вырубку только одного дерева необходимо получить 11 документов. «За последние несколько лет, даже половины этих бумаг для вырубки не было получено ее инициаторами. Есть некоторые документы, которые часто отсутствуют — это распоряжение примара с его подписью. Обычно примар уходит от ответственности и подпись ставит его заместитель. Это по закону, но в том случае, если заместитель делегирован муниципальным советом, но этого нет и это нарушение», — объяснил Сырбу.

Он добавил, что все деревья, которые планируется срубить, по закону должен проверить фитопатолог. «Очень редко специалисты выезжают к такому дереву. Нужно проверить его очень тщательно, срубают дерево в редких случаях, если есть здоровые части, то их оставляют и лечат», — сказал Сырбу.

По словам экологов, в Молдове сотни случаев незаконной вырубки леса. По мнению специалистов, речь идет о криминальной схеме или полном безразличии власти.

О проблеме незаконной вырубки порталу ecology.md рассказывает учёный Олег Манторов.

С 2007 года процесс вырубки деревьев приобрел характер катастрофы. Политическая нестабильность, смена власти, череда выборов повлияли на то, что руководство «Молдсилва» практически бесконтрольно творило, что считало нужным. Мы должны говорить кричать, если хотите, о будущем наших лесов. Это не праздный вопрос. Он касается каждого жителя Молдовы. Совершенно ясно, что если мы не остановим это безобразие в области лесного хозяйства, то очень скоро останемся с одними акациевыми посадками и лесами из граба, американского клена и других малопродуктивных пород. А заповедники пора вернуть в ведение ученого сообщества! (читать полностью)

Историческая справка:

Парк был заложен в 1968 году на территории естественного зеленого массива площадью в 145 гектаров и плантации роз. Именно розы подсказали местному населению более простое и красивое название для парка – Долина роз, которое с легкостью ушло в народ.

В Долинке насчитывалось около 50 видов деревьев и кустарников, имелась «эстрада на 1000 мест, городок аттракционов с колесом обозрения, детская площадка, спортивная зона, концертно-танцевальный зал «Современник», павильон игровых автоматов, пляжи, рестораны «Дойна» и «Бечул векь», кафе, кордодром, на котором проводились республиканские и всесоюзные соревнования». Немного особняком располагался широкоформатный кинотеатр «Искра». В советское время в парке было много родников и различных скульптурных композиций.

Важным моментом обустройства парка можно считать создание с начала 70-х гг. музея садово-парковой скульптуры, где были выставлены работы мастеров союзных республик. (история парка целиком)

По материалам: sputnik.md, ecology.md