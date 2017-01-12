Пенсии для молдавских граждан, которые работают легально в Германии

Молдавские граждане, которые будут работать легально не менее пяти лет на территории Германии, и будут платить взносы в федеральный бюджет социального страхования, будут иметь право на пенсию со стороны немецкого государства. Министерство труда, социальной защиты и семьи подписало соглашение в области социального обеспечения с Министерством труда и социальных дел Германии, передает IPN.

Замминистра труда Виорика Думбрэвяну сказала в четверг в ходе пресс-конференции, что целью соглашения является обеспечение правовой основы социальных гарантий для молдавских граждан, а так же для немецких граждан, которые осуществляют трудовую деятельность на территории одного или обоих договаривающихся государств.

Виорика Думбрэвяну отметила, что молдавские граждане, которые вернутся в страну после периода работы в Германии, будут получать на территории Республики Молдова пенсии, накопленные в Германии, в результате суммирования периодов страхового стажа реализуемого на территории обоих государств, и каждое государство будет применять национальное законодательство в этой области. Речь идет о пенсии по старости, пенсии по случаю потери кормильца, пенсии по ограничению возможностей, установленной вследствие общего заболевания или производственной травмы.

Как Республика Молдова, так и Германия будут исчислять и выплачивать пенсии только за периоды страхования на собственной территории, а пенсии будут перечислены лицам на территории государства, в котором они проживают.

Государственный секретарь Министерства труда и социальных дел Германии Торбен Альбрехт выразил удовлетворение тем, что удалось установить все ключевые аспекты соглашения в рамках одного раунда переговоров. В связи с тем, что переговоры прошли очень быстро, ожидается, что соглашение начнет действовать в конце текущего года, когда вступят в силу все административные договоренности.