Главная Гражданское общество обратилось к властям США: «Принятие законопроекта о либерализации капитала направлено на легализацию отмывания денег и дискредитацию реформы по борьбе с коррупцией» Проект закона о либерализации капитала является незаконным и не должен быть принят в окончательном чтении. Эта инициатива является одной из форм легализации отмывания денег и дискредитации реформы по борьбе с коррупцией, говорится в обращении гражданского общества к правительству США и послу США в Кишиневе.



«Организации гражданского общества считают недопустимым принятие законопроекта о либерализации капитала и налоговом стимулировании по той причине, что он узаконивает нарушения и является одной из форм легализации отмывания денег и дискредитации реформы по борьбе с коррупцией и процесса построения правового государства в Республике Молдова. Этот законопроект предусматривает освобождение от любой ответственности физических и юридических лиц, которые приобрели обманным и незаконным путем имущество и активы, в том числе в результате кражи из банковской системы Республики Молдова, в обмен на выплату в пользу государства 2% от стоимости незаявленного имущества. Более того, изменения в законодательстве сделают невозможной проверку Национальным органом по неподкупности легализованного имущества должностных лиц и государственных служащих», - отмечают представители гражданского общества.



Вместе с тем в обращении говорится, что принятие в окончательном чтении этого законопроекта подорвет усилия по борьбе с коррупцией, так как приведет к амнистии лиц из публичной сферы, которые скопили состояние незаконно, в частности, лиц в области права.



«Учитывая тот факт, что Конгресс США поддержал предложение президента США расширить применение «Закона Магнитского» на глобальном уровне к людям и правительствам, которые допустили и получили доходы, в том числе в результате актов коррупции, просим правительство и другие официальные органы Соединенных Штатов Америки принять к сведению и высказать свое мнение относительно законодательной инициативы о «либерализации капитала» в Республике Молдова (по сути, об амнистии незаконных доходов, в том числе и от коррупции) через призму «Закона Магнитского». Тем более, что в случае принятия такого закона Республика Молдова может стать центром притяжения для легализации беззаконий на региональном и мировом уровне, тем самым препятствуя применению «Закона Магнитского», - отмечают представители гражданского общества.



«Общество Республики Молдова глубоко пострадало от банковского мошенничества, допущенного и совершенного ответственными лицами. В условиях имитации расследований мы считаем продвижение таких законодательных инициатив непростительным вызовом властей общественности и правовому государству. Жесткая позиция (еще одна) со стороны властей США через призму собственных законов демотивирует власти Республики Молдова в продвижении вредных законов, которые предназначены для легализации беззаконий, защиты бенефициаров беззаконий, и срыва реформ, в частности в судебной системе», - говорится в обращении.



Напомним, что проект закона о легализации капитала и налоговом стимулировании был с космической скоростью принят в первом чтении и одобрен правящей коалицией.



Бизнес-ассоциации Республики Молдова также выражают обеспокоенность последствиями, которые может иметь проект закона о либерализации капитала и налоговом стимулировании и просят власти отказаться от формы, в которой он был принят парламентом в первом чтении.

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