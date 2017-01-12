Две ложки снега против евроинтеграции

Василиса ФРУНЗЕ

Власти страны потратили 50 тысяч долларов на покупку аэробота «Тайфун 2000А» для того, чтобы жители Моловата Ноуэ и Кочиер Дубоссарского района летом и зимой путешествовали через Днестр на правый берег. Как сообщает Инфотаг, 800 тысяч лей дала служба капитана порта Джурджулешть, 300 тысяч - госбюджет. Прибавим к этой сумме расходы на транспортировку судна из Владивостока (?). В итоге выходит, что старый аэробот советского производства дороже нового, который в интернете стоит 27 тысяч долларов. Катер, кстати, еще дешевле.

На торжественном открытии маршрута в октябре замминистра транспорта Сержиу Букэтару говорил, что судно способно перевозить пассажиров и грузы при любой погоде. Но, как сообщил директор переправы Владимир Карпов, аэробот оказался слишком тяжелым для тонкого льда. А поскольку толще при нашей погоде лед не станет, паром вряд ли сможет работать зимой. Что было ясно с самого начала: в иные годы ледостава на Днестре вообще не бывает.

Партия коммунистов раскритиковала власти за очередную серию бездарных действий в дни морозов и снегопадов. В сообщении ПКРМ отмечается: «Последние, не самые сильные в истории Молдовы, осадки парализовали страну. Заблокированы национальные автомагистрали, села отрезаны от снабжения продуктами, счет аварий идет на сотни, целый ряд населенных пунктов, включая Басарабяску, более суток без электроэнергии. Плюс обморожения, в том числе с летальным исходом, травмы, переломы, ушибы».

Все это - следствие некомпетентности властей, считают коммунисты: «Две ложки снега намертво перечеркивают всю их демагогию о евроинтеграции». Особенно возмутило партию то, что многие руководители уехали отдыхать: «Примар парализованной снегопадом и замерзающей насмерть столицы Дорин Киртоакэ гуляет с блондинкой по Вене, где дороги в порядке, общественный транспорт ходит по графику, башкан Гагаузии Ирина Влах со всей семьей и некоторыми особо приближенными членами исполкома катается на лыжах в Боснии, а так называемый "всенародно избранный президент" Игорь Додон демонстрирует изумленным жителям РМ навыки гламурного лыжника в горах Кавказа». (В Сочи, поправляет коммунистов Инфотаг).

По мнению ПКРМ, это «стыд и позор». Но должен ли президент Игорь Додон руководить расчисткой дорог? Нет, не должен. Как, в сущности, и премьер Павел Филип, который плачется на заседаниях правительства, фиксируя убогую ситуацию в убогой стране, где даже не могут расчистить дороги.

Зачем призывать министерство транспорта и дорожной инфраструктуры делать свою работу? Не делают – просто уволить министра. «Мы установили снегозащитные барьеры, но они были разворованы, - беспомощно пожаловался Филип. - Считаю необходимым предпринять еще одну попытку их установки, а также организовать на дорогах патруль. Южные районы изолированы каждый раз, как выпадает снег. Эту проблему надо решать».

Что удивительного в том, что крадут все, что не охраняется? Рыба гниет с головы.

Из-за того, что дороги не расчистили, были заблокированы пункты пересечения границы, в сугробах застрял крупнотоннажный транспорт, приостановились перевозки детей по 29 школьным маршрутам, 1,4 тысячи школьников не попали на занятия на юге. При этом министр транспорта Юрий Киринчук рапортовал, что дороги утюжат 232 единицы спецтехники, которые патрулируют трассы каждые три часа.

В столице, где снега выпало действительно на две ложки, власти призвали водителей объезжать ряд улиц (Ганя, Тимиш, Поштей, Вадул-луй-Водэ, Париж, Кэушень и переулок Узинелор), так как энергии 24 снегоуборочных машин, разбрасывающих противогололедные материалы, хватило только на главные улицы. 500 дворников (по уверению мэрии) начали чистить снег только в конце недели. Всю прошлую неделю столичная администрация ждала конца снегопада. Потому что, если убирать снег сегодня, завтра он опять выпадет.

На маршруты, сообщила мэрия, выходило 300 троллейбусов и 98 автобусов. При этом в морозы их салоны не обогревались. Новые троллейбусы, собранные в Кишиневе, на линии не выпускали, работали старички советского производства. Опять экономия?

Сэкономили в этом году и на новогоднем празднике для жителей столицы – впервые за много лет. Примэрия муниципия и минкульт заявили, что денег нет. При этом у минкульта нашлись средства на национальный день культуры, который будут отмечать 15 января. Пройдут вечера «Sanie cu Zurgălăi» - специально построенные трехметровые сани будут находиться на площади Великого национального собрания, но покататься на них смогут только те дети, которые подарят организаторам книгу! И будет ли 15 января снег? Зато дети могут развлекаться на пляжных каруселях с изображением голых девушек. Из-за этих эротических картин многие родители не повели детей в праздники на ПВНС, где стоит единственная на весь город елка.

Остается добавить, что Дорин Киртоакэ, судя по всему, мысленно уже расстался с креслом мэра и бросил Кишинев на произвол судьбы. У него новая работа в Брюсселе, но мы продолжаем платить зарплату примару, который весь прошлый год практически не ходил на службу.