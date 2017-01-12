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Общество
Зону вокруг кишиневского цирка предлагают преобразить до неузнаваемости
12.01.2017

Территория вокруг столичного цирка, между улицами Тудор Владимиреску, Каля Орхеюлуй, Каля Мошилор и бульваром Ренаштерий может преобразиться.

Четыре молдавских архитектора: Инна Лисник, Ион Бурунджиу, Ион Прунич и Михай Дончу разработали проект по благоустройству этой зоны.

Архитекторы, ставшие победителями выставки Градостроительство и Архитектура, которая прошла весной прошлого года, предлагают развивать эту территорию в трех направлениях и создать там культурную зону, парковую зону и зону новых застроек.

Здесь предлагают создать озеро, летний театр, спортивную площадку, разбить парк с территорией для пикников, также благоустроить территорию, прилегающую к церкви Святых Константина и Елены, а вдоль улицы Каля Орхеюлуй разместить целый бизнес комплекс.

С деталями проекта, а также планом по его внедрению можно ознакомиться на сайте visterniceni.com.  

 


 
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