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В Москве собираются открыть представительство лидера Приднестровья
13.01.2017

В Москве готовится к открытию представительство так называемого президента ПМР в Российской Федерации. Об этом на заседании совещательного органа первых приднестровских депутатов сообщил глава Приднестровья Вадим Красносельский, пишет novostipmr.com.

По его словам, в данный момент идет работа по формированию представительства, далее учреждение пройдет официальную регистрацию.

Вадим Красносельский выделил ряд направлений, которыми будет заниматься представительство. Это налаживание взаимодействия с Госдумой РФ и другими органами госвласти, развитие экономических связей, и оказание юридической и консультативной помощи приднестровским гражданам. По его словам, главой представительства станет Александр Караман.


 
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