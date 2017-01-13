В Москве собираются открыть представительство лидера Приднестровья

В Москве готовится к открытию представительство так называемого президента ПМР в Российской Федерации. Об этом на заседании совещательного органа первых приднестровских депутатов сообщил глава Приднестровья Вадим Красносельский, пишет novostipmr.com.

По его словам, в данный момент идет работа по формированию представительства, далее учреждение пройдет официальную регистрацию.

Вадим Красносельский выделил ряд направлений, которыми будет заниматься представительство. Это налаживание взаимодействия с Госдумой РФ и другими органами госвласти, развитие экономических связей, и оказание юридической и консультативной помощи приднестровским гражданам. По его словам, главой представительства станет Александр Караман.