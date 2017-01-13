17-летнему подозреваемому в убийстве Кристины Пархоменко предъявили обвинение

Четвертому задержанному по делу об убийстве девочки из Страшен предъявили обвинение и выдали мандат на 30 суток ареста. У 17-летнего парня в распоряжении три дня, чтобы подать апелляцию. Обвиняемый заявлений для прессы делать не стал.

У парня есть три дня, чтобы опротестовать решение суда.

"Срок ареста - 30 суток с момента взятия под стражу. Его взяли вчера. Сейчас он, пользуясь своими процессуальными правами, отказывается делать какие-либо заявления", - заявил прокурор Павел Ройбу.

На заседании суда присутствовала и мать обвиняемого.

Молодого человека задержали при попытке к бегству в начале декабря на границе между Румынией и Венгрией. По данным следствия, в момент задержания он оказал сопротивление, но его адвокат это отрицает.

"Вы его видели? В нем 30 килограмм. Я не присутствовал, но сомневаюсь, что он мог оказать какое-либо сопротивление. Думаю, это дети, у которых на время помутился рассудок. Вообще я не могу говорить, но хочу вас заверить, что у него нет криминального прошлого. Он ученик, студент", - сказал адвокат Георгий Кобзак. обвиняемого

Тело Кристины Пархоменко обнаружили в конце ноября в заброшенном доме в Страшенах. В убийстве обвиняют четверых несовершеннолетних. Двоих, 15-ти и 16-ти лет, арестовали, они свою вину признали. 13-летний соучастник не может быть привлечен к ответственности в силу возраста.