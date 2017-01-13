Владелец "Skytower" выступил с комментариями по поводу расторжения контракта с Jurnal TV

Телеканал Jurnal TV сокращает выпуск оригинальной продукции и c 16 января 2017 года вынужденно переходит на новую сетку вещания, в которой останется лишь несколько программ собственного производства. Остальные передачи будут закрыты, а сотрудники уволоены.

В опубликованном накануне заявлении Jurnal Trust Media отмечается, что кардинальные изменения связаны с решением владельца центра Skytower расторгнуть в одностороннем порядке договор аренды и требованием освободить помещение в течение 35 дней.

«Кто хоть немного представляет себе, как работает телевидение, знает, что невозможно соблюсти такие сжатые сроки. Именно на это и сделали ставку те, кто стоит за этим решением.

На это Jurnal Trust Media, в который входят телеканал Jurnal TV и радиостанция Jurnal FM, заявляет следующее: Мы считаем невозможной нормальную деятельность треста в создавшихся условиях. Стоя перед выбором между окончательным прекращения работы Jurnal TV или поиском способа и дальше быть рядом с нашими зрителями, мы выбрали новую телевизионную формулу сопротивления антинародному режиму.

Сообщаем, что начиная с понедельника, 16 января 2017 года, 00:00, телеканал Jurnal TV перейдет на новую сетку вещания, сохранив лишь некоторую оригинальную продукцию», - говорится в заявлении.

Руководство телеканала выражает надежду, что новая формула не разочарует партнеров и постоянных зрителей: «Давайте вместе противостоять, сопротивляться! Вместе создадим новое телевидение, народное телевидение!», - говорится в заявлении.

В свою очередь компания «Capital Estate» S.R.L, владеющая офисным центром Skytower, объяснила расторжение контракта с «Jurnal Trust Media» накопившимися долгами по арендным платежам.

«Расторжение договора произошло в строгом соответствии с юридическими и договорными положениями после переговоров и попыток взыскания скопившихся долгов за аренду помещений.

К сожалению, у некоторых арендаторов есть привычка регулярно не соблюдать свои финансовые обязательства в течение нескольких лет, а это негативно сказывается на нашей финансово-экономической деятельности.

Мы являемся компанией с иностранными инвестициями, и у нас есть свои обязательства перед кредиторами. Этот вопрос неоднократно обсуждался с руководством Jurnal TV, но так и не был разрешен», - говорится в сообщении компании для СМИ.