Госэкоинспекция высказалась относительно законности вырубки аллеи в парке "Долина роз"

Вырубка деревьев на территории парка «Долина роз» проводилась в соответствии с выданным разрешением Экологическим агентством Кишинева. Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook сообщила Государственная экологическая инспекция, опубликовав соответствующие документы.

«Разрешение на вырубку деревьев выдано 24 апреля 2016 года столичным Экологическим агентством по рекомендации руководства муниципального предприятия «Зеленое хозяйство» на основе составленного акта о проверке и протокола об исследовании деревьев экспертами предприятия «Зеленое хозяйство.

Разрешение было выдано в целях проведения технических работ по вырубке 36 деревьев, находящихся в процессе гниения или потерявших декоративный вид», - говорится в сообщении.

Согласно указанным требованиям в акте о проверке, на месте вырубленных деревьев будут посажены новые саженцы и кустарники для сохранения зеленого фонда.

Государственная экологическая инспекция будет следить за выполнением всех требований.