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Политика
Апелляционная палата оставила "Группу Петренко" под судебным контролем
13.01.2017

Cемеро членов «группы Петренко» останутся под судебным контролем. Сегодня АП Кишинева отклонила ходатайство адвокатов и оставила в силе заключение суда сектора Рышкань.

«У нас была маленькая надежда на то, что Апелляционная палата примет совершенно законное решение. Однако она вынесла абсолютно незаконное решение и сохранила в силе заключение первой инстанции, отклонив наше ходатайство об отмене судебного контроля», - подчеркнул адвокат Эдуард Руденко.

Напомним, что дело группы Петренко было передано в суд в конце 2015 года. Семерых активистов обвиняют в столкновениях с полицией и организации массовых беспорядков, которые произошли 6 сентября 2015 года перед зданием Генеральной прокуратуры.


 
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