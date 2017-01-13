История Кишинева: Дома-близнецы в готическом стиле

Замечали, что в центре Кишинёва есть два практически одинаковых дома, построенных в редком для столицы неоготическом стиле? Здания похожи, но история у каждого своя.

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ул. 31 августа,15

ул. Лазо, 14

Здание №15 на бывш. Киевской (ныне – 31 Августа 1989 года) построено в 1892 году, документ об этом сохранился. О времени появления виллы в готическом стиле №14 по бывшей Немецкой (сейчас – С. Лазо) информация менее точна, известно только, что построена она между 1892 и 1912 годами на пустующем участке, подаренном капитанской вдовой Дарьей Куроедовой ее родственнице Магдалине Степановской.

ул. 31 августа,15

ул. Лазо, 14

Отличия этих двух зданий в том, что одно из них (31 Августа, 15) возвышается над цокольным этажом, а во втором (Лазо, 14) аналогичных помещений нет, оно одноэтажное. В первом между двух чуть выступающих вперед резалитов с устремленными к небу стрельчатыми фронтонами и розетками в готическом стиле – три окна, во втором здании – два. В остальном фасады и элементы его декора невероятно схожи.

ул. 31 августа,15

ул. Лазо, 14

Правда, на первом (что не остается без внимания пытливых наблюдателей) имеются «масонские символы» – циркуль и угольник над входом. Тайные общества масонов возникли много веков назад, предположительно, как союзы зодчих, стремящихся сохранить свои профессиональные архитектурно-строительные секреты. Затем циркуль и линейка стали метафорически выражать систему морали масонов – «вольных каменщиков», стремящихся к нравственному самосовершенствованию и духовному росту в рамках той религии, которую каждый из них исповедует. Был ли хозяин «масонского дома» членом какой-либо ложи этой всемирной организации, неизвестно, зато есть точные сведения, что он – Андрей Иванович Степанов – был строителем, возглавлявшим объединение городских мастеров. К тому же, в пространстве завершающих окна стрельчатых арок имеются геральдические щиты с изображением и других строительных инструментов – мастерка, тесака, отвеса. Так что вполне возможно, что циркуль и угольник – не знак масонства, а всего лишь символ профессии владельца дома.

ул. 31 августа,15

ул. Лазо, 14

Среди отличий второго здания – розетки на резалитах в виде распустившегося цветка, типичный для готики мотив, тогда как на «масонском доме» в розетках красуются портреты-барельефы. Дом, за которым закрепилось название «вилла Богдасаровых», перешёл во владение этой семье в 1919 году.

Дом состоял из 5 комнат, но в отличие от внешнего вида здания его интерьеры, конечно же, не повторяли готических строений с высокими сводами, витражами. Скорее всего, жизнь, протекающая за окнами этого дома с обрамленными стрельчатыми арками, была обычной, как во многих семьях Кишинева. Однако дом этот создает особый, «высокий» эмоциональный настрой, говоря о духовности и неординарном вкусе хозяев.

Семейству Богдасаровых принадлежало также имение в селе Иванча. Изначально это было поместье Карабета Балиоза — управляющего Манук Бея. В 1912 году, после смерти управляющего имение досталась его дальним родственникам Богдасаровым, ну а кишиневский дом был приобретен, вероятно, по их собственному выбору – так сказать, по зову сердца.

ул. 31 августа,15

ул. Лазо, 14

Строго говоря, готическими эти здания называть неправильно. Готическое искусство было религиозным по содержанию, устремлено к высшим божественным силам, к вечности, говорило об отречении от земных радостей, о чем свидетельствовали тянущиеся к небу линии соборов, удлиненные формы окон, башенок и т.д. Наши здания – дань архитектурной моде, ведь в середине XIX в нее ворвалась эклектика, то есть смешение разных классических стилей в одном сооружении, и немало архитекторов обращались, в том числе, и к образцам готики. К зданиям, содержащим в себе характерные готические элементы, но созданным в более поздний период, в истории архитектуры применяется термин «неоготика». Неоготика широко распространилась по всей континентальной Европе, в Америке, в России она переживала расцвет в 1830-1850 годах. Как видим, дошла эта мода и до губернского города Кишинева.

ул. 31 августа,15

ул. Лазо, 14

По материалам: oldchisinau.com/forum, E.Кудрявцева.