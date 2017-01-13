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Спорт
Фигуристки из Молдовы стали призерами международного турнира
13.01.2017

Две девушки из Молдовы заняли второе место и третье места в категории юниоров на международных соревнованиях по фигурному катанию EduSport Trophy, которые состоялись в Бухаресте 4-7 января, пишет ресурс Moldovenii.md.

Турнир проводился под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Анна и Екатерина Иванченко, воспитанницы тренера Валентины Мынзат, выступили успешно, заняв второе и третье места в индивидуальном зачете. По результатам короткой программы Анна Иванченко набрала достаточное количество баллов для участия в юношеском чемпионате мира 2017 года.

В турнире принимали участие спортсмены и спортсменки из Румынии, Молдовы, Италии, Турции, Норвегии, Украины и Кипра. Соревнования проходили на бухарестском катке «Телеком Арена».

Источник фото: Diez


 
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