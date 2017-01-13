Молдавские гастарбайтеры постепенно возвращаются из России домой

Серия запретов, введенных Россией для работающих там молдавских граждан, привела к росту числа безработных, пишет bizlaw.md.

По данным Национального агентства занятости населения, только в прошлом году со статусом безработного было зарегистрировано около 3000 человек, вернувшихся из-за рубежа, 2400 их них ранее работали в Российской Федерации.

Такое большое число связано с положениями законодательства Российской Федерации по получению законного статуса на территории этого государства, а также с многочисленными запретами на въезд.

Министерство труда, социальной защиты и семьи разработало проект постановления об инициировании переговоров по соглашению между правительствами Республики Молдова и Российской Федерации о сотрудничестве в области трудовой миграции.

По мнению авторов, отсутствие в данной области функционального договора препятствует защите граждан, выезжающих на работу в Российскую Федерацию, а также отсутствие прямого участия органов власти Республики Молдова в целях разрешения спора, возникшего на основании трудовых отношений.

Проект соглашения должен быть представлен общественности для обсуждения.