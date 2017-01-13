Выдержат ли наши дома сильное землетрясение?

Марина Продиус

Сейсмическая активность в зоне Вранча (Румыния) и два землетрясения за последние полгода, которые почувствовали и жители Молдовы, встревожили общественность и разделили ее на два лагеря. Одни пророчат новым многоэтажным домам разрушения при сильном землетрясении и уверяют, что дома, советской типовой постройки самые сейсмостойкие. Другое мнение заключается в том, что в случае сильных толчков земли, нам не миновать тотального разрушения старого жилого фонда.

Корреспондент noi.md решил разобраться в том, насколько сейсмически надежны уже существующие и только строящиеся здания, и какова их способность выдержать сильные подземные толчки?

Урок географии

Земная поверхность никогда не находится в покое. Ежегодно происходит несколько миллионов очень слабых, двадцать тысяч умеренных и семь тысяч сильных землетрясений. Разрушительных насчитывают около 150. Каждый час на нашей планете происходит около 10 землетрясений.

Почему-то землетрясения чаще всего происходят ночью или на рассвете. Сначала слышится подземный гул, и земля начинает дрожать. Затем идет череда толчков, при которых участки земли могут опускаться и подниматься. Все это длится несколько секунд, а иногда чуть более минуты. Но за это время могут произойти огромные бедствия. Опасность представляют землетрясения интенсивностью 7 баллов и выше.

Интенсивность в 1 балл не ощущается человеком. Колебания в 2-3 балла уже заметны, особенно на верхних этажах зданий, где начинают раскачиваться люстры. Сотрясения в 4-5 баллов чувствуют почти все, от них и спящие просыпаются. Сильными считаются толчки в 6 баллов. В зданиях сдвигается и падает мебель, люди в испуге выбегают на улицу. При землетрясении в 7-8 баллов трудно стоять на ногах. В стенах домов и на дорогах появляются трещины, падают лестничные пролёты, рвутся подземные коммуникации. 9-балльное землетрясение называют опустошительным. Земля растрескивается, рушатся здания.

При 10-11 баллах происходят уничтожающие землетрясения. В грунте появляются проломы до метра шириной. Повреждаются дороги, мосты, насыпи, плотины. Вода выплёскивается из водоемов. Все строения превращаются в руины. 12 баллов – это уже тотальная катастрофа. Земная поверхность меняется, ее пронизывают огромные разломы. Одни территории оседают и затапливаются, другие поднимаются на десятки метров. Изменяется ландшафт, образуются водопады и новые озёра, меняются русла рек. Большинство растений и животных погибают.

Замдиректора Института геологии и сейсмологии Академии наук РМ, доктор хабилитат геофизических наук Василий Алказ пояснил: «Согласно карте сейсмического зонирования, территория Молдовы разделена на три зоны сейсмостойкой опасности. Наименее сейсмоопасен северо-восток, где землетрясения могут достигать интенсивности 6 баллов, наиболее – юг, где чувствуются толчки в 8 баллов по 12-тибальной сейсмической шкале MSK.

Но проблема в том, что, к примеру, в Кишиневе или в другом городе, ожидаемая интенсивность может быть больше или меньше, в зависимости от инженерно-геологических условий.

Кишинев находится в семибалльной зоне, но в случае толчков, это не значит, что трясти будет одинаково. Где-то будет до 7 баллов, где-то 8, а где-то даже могут почувствовать и 8,5 баллов. Но если при проектировании и строительстве дома учитывалась запланированная сейсмическая опасность, то он обязательно выдержит сильное землетрясение. Поэтому не стоит беспокоиться о том, в каком вы районе живете».

Землетрясение более 7 баллов произошло в Молдове в последний раз в 1986 г. Общий ущерб превысил 0 млн. Были повреждены сотни жилых домов и школ, дошкольных учреждений и промышленных предприятий.

«Были полностью разрушенные или поврежденные здания, требующие капитального ремонта, но были конструкции, которые не пострадали, - сообщил для noi.md г-н Алказ. - Если вновь пройдет сильное землетрясение, ситуация будет примерно такой же. В Молдове возможно землетрясение максимум до 9 баллов, которое может нанести большой ущерб, но это не значит, что все здания упадут. В зоне риска находятся, в основном, дома, у которых есть проблемы, а также старые дома, ослабленные порой даже временем».

Что лучше – новостройка или вторичное жилье?

«Ситуация с домами советской типовой постройки неоднозначная, - продолжает Василий Алказ. - Они пережили в прошлом столетии три сильных землетрясения, и, как показал результат, повреждения зданий были, но без жертв. В принципе, дома, построенные в советское время, в массе своей были построены по нормам и достаточно качественно. Да, все новостройки еще не прошли проверку сильным землетрясением, но если они были спроектированы и построены в соответствии с действующими нормами, то должны, по определению, выдержать без значительных повреждений сильные землетрясения».

Многих волнует вопрос - что будет с домом, если начнутся сильные толчки? Какие дома в городах Молдовы более устойчивы при землетрясении – кирпичные, панельные, монолитные, новостройки?

«Если они построены с учетом существующей сейсмоопасности, то беспокоиться нечего, - считает собеседник. - Неважно, в каком доме вы живете. Проблема в том, что некоторые жильцы вмешиваются в конструкцию, переделывают квартиры по своему усмотрению, часто сносят стены, в том числе несущие, снижая сейсмическую устойчивость зданий. Что будет с этим домом, покажет землетрясение. Так как каждый дом - это цельная конструкция, и если есть какие-то несанкционированные вмешательства, то это уже другая схема дома, которую никто не рассчитал».

Инвентаризация жилищного фонда против землетрясения

Мы должны понимать, что живем в зоне высокой сейсмической опасности, и новое землетрясение может произойти в любой момент. Несмотря на то, что технологии развиваются с большой скоростью, до сих пор люди не могут точно определить, где и когда произойдет очередной подземный толчок. Но эксперты считают, что важно знать, не столько время, когда случится землетрясение, а какой интенсивности будет оно в конкретном месте и строить дома с учетом ожидаемых воздействий.

Институт геологии и сейсмологии разрабатывает карты сейсмического микрорайонирования. Они уже готовы для Кишинева, Кагула, в процессе работы - и для Комрата. Указанная на картах сейсмическая интенсивность позволяет оценить степень сейсмической опасности и предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве. «Наша цель – предоставить проектировщику информацию для разработки сейсмостойких жилых домов. Важно построить надежные здания. Так как убивает людей не само землетрясение, а дома, которые падают», - отметил ученый.

По его мнению, очень важно знать, какова ситуация с каждым домом, поэтому нужно провести инвентаризацию жилого фонда. Так как это - трудоемкое и дорогостоящее дело, институт предложил начать с домов общественного назначения - школ, вокзалов, театров - там, где возможно большое скопление людей, и постепенно перейти на другие дома, чтобы выявить здания, которые в случае землетрясения могут сильно пострадать. В Румынии и России, на Дальнем Востоке, такую работу провели и выявили уязвимые строения. Часть из них капитально отремонтировали, чтобы они смогли перенести толчки без серьезного ущерба, некоторые полностью снесли. Сколько бы ни стоило, это в любом случае окупается, потому что после сильного землетрясения может быть нанесен существенный ущерб.

О том, что необходимо провести паспортизацию жилищного фонда в Молдове, согласился и замминистра регионального развития и строительства Анатолий Золотков. По его словам, в Молдове за последние несколько лет увеличился и состарился жилищный фонд. Необходимо обследовать каждое здание, но это - дорогостоящая процедура, речь идет о миллиардах. Также нужны специалисты - проектировщики, аттестованные технические эксперты, ведь не каждый сможет оценить, в каком состоянии находится дом. Да, при сдаче в эксплуатацию у дома уже есть паспорт – техническая книга, в которой указан весь процесс строительных работ, на какую нагрузку рассчитано здание. Но этот паспорт необходимо развивать дальше».

При этом он обратил внимание на то, что визуально нельзя определить, если дом аварийный и подлежит сносу и выдержит ли он сильное землетрясение. Для этого необходимо провести техническую экспертизу, посмотреть в каком состоянии находятся несущие конструкции.

«Самые уязвимые дома сегодня - это дома, которые были построены до 60-х годов прошлого столетия. И именно эти здания нуждаются в паспортизации, чтобы посмотреть, в каком они состоянии. Уже в 1961 г. были установлены нормы проектирования сейсмостойких зданий», - отметил замминистра.

Также он развеял сомнения о потенциально опасных строениях, будь то новостройки или вторичное жилье: «Это - неправильное мнение. Как раньше, так и сегодня мы пользуемся одним нормативом, который называется «СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования». Они обязательны для всех застройщиков. Поэтому возводимые новостройки и вторичка отвечают всем современным требованиям сейсмостойкости».



Перепланировка

По мнению специалистов, на устойчивость строений в период подземных толчков влияют как внешние условия, так и внутренние конструктивные особенности. Главным внешним фактором является тип колебаний грунта, на котором стоит здание. Внутренними факторами считают общее техническое состояние и возраст дома, его конструктивные особенности и примененный при строительстве материал. Необходимо учитывать и то, как обслуживается дом. Также имеют большое значение выполненные перепланировки и пристройки без учета усиления конструкций.

Стало уже нормой сделать свое жилье наиболее комфортным. Люди начинают перестраивать: меняют фундаменты, расширяют проемы, вмешиваются в несущие конструкции дома, оказывая влияние на сейсмостойкость здания. И все это часто происходит бесконтрольно.

Как отметил г-н Золотков, «любое вмешательство должно происходить с выдачей градостроительного сертификата, на основании которого разрабатывается проектная документация и выдается разрешение на строительство» (Закон о кондоминиуме в жилищном фонде, ст. 10, - Прим. авт.).

«Конечно, многие перепланировки происходят незаконно и самовольно. Чаще всего в министерстве не знают о перепланировках. Иногда сами соседи пишут в адрес ведомства. Тогда строительная инспекция выезжает на место и при обнаружении нарушений запрещает проводить эти работы и применяет штрафные санкции».

Поэтому прежде, чем начать сносить стены, следует посоветоваться со специалистами. Перепланировка не должна наносить ущерб конструкции здания, в котором расположена квартира, а также нарушать права других граждан. Помимо штрафов, вмешательство в капитальные стены может повлечь за собой последствия пострашнее - например, обрушение всего здания.

Будьте спокойны! Всё под контролем!

В Молдове 24 сентября 2016 г. произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла, через три месяца - 28 декабря сила толчка составила 5,4 балла. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Иногда СМИ пугают заголовками, что, в случае подземных толчков силой более 6,5 баллов, без жилья могут остаться 30% населения Молдовы. Если предположить худший сценарий событий, то, что именно нужно делать в таких случаях? Бежать или лучше остаться в доме?

Специалисты советуют в первую очередь, в момент сильного толчка защитить лицо и голову от ударов. Японские эксперты совершенно серьезно заявляют, что для защиты головы нужно хватать все имеющееся под рукой, даже подушки, одеяла и кухонные кастрюли. Чтобы сразу не получить смертельной раны, нужно принять «внутриутробную» позу, как младенец в животе матери.

Но не менее важно и психологическое состояние. Даже если вас засыпало, ни в коем случае не нужно впадать в панику. Если ваше жилище уцелело, обязательно потушите огонь и перекройте газ, т.к. не исключены последующие толчки, которые могут стать причиной возникновения пожара. По статистике, большинство людей во время землетрясений погибает именно от огня. Также необходимо отключить все электроприборы. В любом случае нужно постараться покинуть закрытое помещение. Это могут сделать только те, кто живет на первом этаже. Остальным лучше оставаться дома. Лифтом пользоваться запрещено, да и лестничные конструкции ненадежны в этот момент.

Инженеры-проектировщики не советуют и прятаться в туалете или ванной комнате, если они не выполнены в виде моноблока. Лучше всего залезть под стол или диван. Не нужно забывать, что при сильных толчках на пол летит все, в том числе шкафы. Опасными местами в квартире при землетрясении считаются в первую очередь угловые комнаты, кухни из-за изобилия тяжелых предметов (холодильника, навесных шкафов) и балконы.

Наиболее безопасными местами в доме или квартире считаются дверные проемы, углы, которые образованы из двух капитальных (несущих) стен. Но самое главное - не паниковать. Сотрудники Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций уверяют, что, благодаря хорошей подготовке, они готовы к любому чрезвычайному происшествию и готовы оказать необходимую помощь.