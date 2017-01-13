Раду Албот поборется с Карлосом Берлоком в первом круге Открытого чемпионата Австралии

Молдавский теннисист Раду Албот, занимающий 98-ю строчку в мировом рейтинге ATP, дебютирует в основной сетке Открытого чемпионата Австралии-2017 (одного из турниров Большого шлема) поединком с аргентинцем Карлосом Берлоком, который является 95-й ракеткой мира, передаёт IPN.

Берлоку 33 года, и он дважды выходил во второй круг на Открытом чемпионате Австралии: в 2012 и 2013 годах. Раду Албот, в свою очередь, впервые выступит в основной сетке Открытого чемпионата Австралии. На трёх остальных турнирах Большого шлема, Ролан Гаррос, Уимблдоне и Открытом чемпионате США, Алботу уже удалось принять участие в основной сетке соревнований.

105-й Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет в период с 16 по 29 января 2017 года. Его призовой фонд составляет 35 миллионов евро. Победители соревнований в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,6 миллиона евро каждый.