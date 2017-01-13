13 Января 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Молдова возглавила новый рейтинг самых пьющих стран мира
13.01.2017

Молдова, Беларусь и Литва возглавили новый рейтинг самых пьющих стран мира по общему уровню потребления крепкого алкоголя на душу населения. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Список стран составили на основании предоставленных данных Всемирной организацией здравоохранения в период с 2010 по 2015 годы.

По данным составителей рейтинга, первое место по потреблению алкоголя занимает Республика Молдова. На каждого жителя нашей страны приходится по 17,4 литров чистого спирта в год.

На втором месте разместилась Беларусь с уровнем потребления 17,1 л. Замыкает тройку «лидеров» Литва с 16,2 литра алкоголя. Далее следует Россия - 14,5 литров, Чехия - 14,1 литр и Украина - 13,9 литров. 

В первую десятку также попали Андорра - 13.8, Румыния -12,9, Сербия  - 12,6 и Австралия -12,6. 

Всего в рейтинге изучили ситуацию с потреблением алкоголя в 196 странах.

Молдова возглавила новый рейтинг самых пьющих стран мира (КАРТА)


 
Количество просмотров:
29
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.