Молдова возглавила новый рейтинг самых пьющих стран мира

Молдова, Беларусь и Литва возглавили новый рейтинг самых пьющих стран мира по общему уровню потребления крепкого алкоголя на душу населения. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Список стран составили на основании предоставленных данных Всемирной организацией здравоохранения в период с 2010 по 2015 годы.

По данным составителей рейтинга, первое место по потреблению алкоголя занимает Республика Молдова. На каждого жителя нашей страны приходится по 17,4 литров чистого спирта в год.

На втором месте разместилась Беларусь с уровнем потребления 17,1 л. Замыкает тройку «лидеров» Литва с 16,2 литра алкоголя. Далее следует Россия - 14,5 литров, Чехия - 14,1 литр и Украина - 13,9 литров.

В первую десятку также попали Андорра - 13.8, Румыния -12,9, Сербия - 12,6 и Австралия -12,6.

Всего в рейтинге изучили ситуацию с потреблением алкоголя в 196 странах.