Додона просят обсудить в Москве проблему молдавских школ на территории Приднестровья

Promo-LEX, в качестве ассоциации, которая представляет 170 истцов по делу Катан и другие против Молдовы и России, выступила с обращением в адрес президента Республики Молдова Игоря Додона с просьбой внести вклад в гарантирование права на образование в приднестровском регионе. В обращении говорится, что эта проблема может и должна быть решена в ходе переговоров, которых глава государства будет иметь в рамках первого официального визита в Москву, который состоится 16 января.

Promo-LEX напоминает, что Постановлением Большой палаты ЕСПЧ от 19 октября 2012 года было признано нарушением права на образование 170 истцам, а ответственным за эти нарушения было признано государство Российская Федерация.

Как cообщает IPN, Promo-LEX отмечает несколько аспектов, которых считает очень важными, и которые были установлены Европейским судом и должны быть выполнены для достижения и гарантирования в равной степени права всех жителей приднестровского региона Республики Молдова. Таким образом, суд посчитал незаконным выселение с ул. Гагарина в городе Рыбница Лицея „Эврика”, выселение с ул. Космодемьянская в городе Бендеры Лицея им. Александру чел Бун и выселение Лицея им. Штефана чел Маре в городе Григориополь. Кроме того, суд постановил взыскать 1 млн. 70 тыс. евро в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб для 170 истцов, а также за расходы на представительство в суде. Это постановление должно было быть исполнено до 19 января 2013.

В то же время Европейский суд установил, что местное законодательство („ПМР”) содержит положения, дискриминирующие и несовместимые с гарантией права на образование всех жителей в этом регионе Республики Молдова. „Эти незаконные положения ограничивают использование латинской графики для функционирования и преподавания румынского языка в этом регионе. К сожалению, в течение трех лет власти Российской Федерации (агент правительства и Министерство юстиции Российской Федерации) проигнорировали ходатайства представителей и истцов по выполнению решения суда, а права лиц, которые хотят учиться на основе учебной программы Министерства просвещения продолжают нарушаться”, говорится в обращении к главе государства.

Ассоциация Promo-LEX твердо убеждена в том, что исполнение постановления ЕСПЧ в пользу 170 граждан Республики Молдова может способствовать соблюдению как права на образование, так и в целом соблюдения прав человека в приднестровском регионе.