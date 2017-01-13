Ни одна реформа не даст результатов до тех пор, пока политические партии остаются „фабриками по производству богов и политических султанов”.

Такое заявление сделал председатель Конституционного суда Александру Тэнасе в эфире передачи Loc de dialog на общественной радиостанции Radio Moldova, передаёт IPN.

„Звучат заявления о проведении реформ, мы ждём, но не видим результатов. Источник проблем следует искать выше, в политическом классе. Парламентское большинство оформилось на техническом уровне, но оно не отвечает настроениям в обществе. Решения принимаются на уровне партийных лидеров, а не на уровне депутатов. В парламенте у нас нет дебатов, есть ругань и оскорбления”, - посетовал председатель Конституционного суда.

Александру Тэнасе выступает за изменение избирательной системы. „Очень хорошая модель действует в Прибалтийских странах. Мы могли бы перенять систему Эстонии, которая очень хороша. Но мы не знаем, смогут ли молдавские граждане соответствовать такому уровню демократии”, - отметил Александру Тэнасе.

Председатель Конституционного суда выступил за сохранение неприкосновенности судей и депутатов. Полная отмена неприкосновенности может быть опасна до тех пор, пока отсутствует подлинная демократия, пояснил Тэнасе.