В США и ряде стран ЕС активизировалось расследование кражи миллиарда; Андрей Нэстасе и Майя Санду: Мы вынудим власть опубликовать отчет компании Kroll

В США и в ряде стран Европейского союза активизировалось расследование кражи миллиарда из банковской системы и отмывания денег. Председатель партии «Платформа Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе заявляет, что олигарх Владимир Плахотнюк рискует лишиться своих активов в Европе.



«Уже известно, что в США ведется расследование кражи миллиарда и отмывания 30 млрд долларов через молдавскую судебную систему. В ряде стран Европы эти расследования активизировались. Подозреваю, что по инициативе двух американских ведомств, одно из которых ФБР, расследования по этим двум делам также были ускорены. Встал вопрос об аресте активов Плахотнюка на территории ЕС. Вот почему Плахотнюк форсирует события, как в сфере СМИ и выборной системы, так и по всем подконтрольным ему направлениям. Его свободное передвижение ограничится лишь Молдовой. Именно поэтому он должен удержаться у власти, иначе он угодит за решетку», - заявил Андрей Нэстасе во время передачи Cabinetul din Umbră на Jurnal TV.

Участвующая в телепередаче председатель ПДС Майя Санду отметила, что антиолигархические силы окажут давление на власть с целью опубликования доклада компании Kroll.

«В марте появится второй доклад компании Kroll. Предполагаем, что он будет интересным. Необходимо надавить на власть, чтобы этот доклад был опубликован. Мы заслуживаем узнать то, что написано в этом отчете. Потому что обокрали именно нас», - отметила Майя Санду.

«Основным механизмом по-прежнему остается протест. Мы поддерживаем протестное движение, и мы уже доказали, что наши взгляды совпадают. В людях кипит возмущение. Это характерно для сторонников ПДС, ППДП и других антиолигархических партий. Нам необходимо собраться за общим столом и обсудить с представителями гражданского общества наши дальнейшие планы, чтобы не допустить Плахотнюка к премьерскому креслу», - заявил Андрей Нэстасе.