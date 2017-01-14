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Экономика
Молдова получит от ЕС финансовую помощь в 100 миллионов евро
14.01.2017

100 миллионов евро получит Молдова от Европейского союза в качестве финансовой поддержки. 40 млн предоставят в виде гранта. Соответствующий документ одобрила Еврокомиссия. Средства поступят в три транша - в этом и в следующем году.

Как заявил европейский комиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московиси, усилия Молдовы по стабилизации экономики нужно поддержать. Документ должны утвердить также в Европарламенте и в Совете Европы. Предоставление финансовой помощи нашей стране стало возможным, благодаря подписанию соглашения с Международным валютным фондом. Подобную помощь Молдове Евросоюз предоставил в 2010-2012 годах. Тогда ЕС выделило нашей стране 90 млн евро. 


 
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