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Общество
Восстановление румынского гражданства обойдётся жителям Молдовы дешевле
14.01.2017

Восстановление румынского гражданства теперь обойдётся нашим соотечественникам дешевле. Это следует из закона, опубликованного в Официальном мониторе Румынии. С первого февраля аннулируют 102 пошлины. В их числе и те, что относятся к получению гражданства соседней страны.

До сих пор эта процедура обходилась гражданам Молдовы в более чем 190 румынских леев, то есть в 900 молдавских. Бесплатно можно будет получить и справку о несудимости. Также гражданам Молдовы теперь не придётся платить пошлину в 22 румынских лея за получение паспорта соседней страны. Однако цена на его изготовление останется прежней - 258 румынских леев, то есть 1200 молдавских. Аннулирование этих выплат предусматривает соответствующий закон, который президент Клаус Йоханнис промульгировал шестого января. 


 
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