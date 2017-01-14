Все автопарковки одним росчерком пера станут "европейскими"

Думитру БАРБАЛАТ

Минтранс разработал новое положение о парковках и платных автостоянках. Теперь, уверяют авторы, будет полный порядок и с теми, и с другими. Но будет ли?

В настоящее время действует положение о платных автостоянках, утвержденное постановлением правительства №672/21998. Первоначально положение называлось "о парковке и платных автостоянках", но в 2002 году исключили термин «парковки». Положение разработано и утверждено якобы во исполнение требований закона об основах градостроительства и обустройстве территории. Но в этом законе нет даже слова «парковка». И вот сегодня органы местного публичного управления выдают разрешения на размещение, проектирование и строительство платных автостоянок якобы в строгом соответствии с требованиями этого закона. Им также выдают разрешения на эксплуатацию существующих платных автостоянок, обязуясь обеспечить деятельность их владельцев в соответствии с положением.

В представленном для публичных консультаций проекте положения о парковках и платных автостоянках на первом месте – утверждение о том, что ранее необоснованно из названия и текста положения было исключено понятие «автостоянка», так как это противоречит Налоговому кодексу, которым предусмотрен местный налог - сбор за парковку автотранспорта. Но вряд ли положение об автостоянках должно быть разработано во имя соблюдения требований НК. Ведь указанный налог выплачивается независимо, без учета соответствующего положения.

Что нового предлагается внести в проект положения о парковках и платных автостоянках?

Предлагается выдавать разрешения на обустройство парковок на публичных территориях только на определенное время.

Декларируется, что отныне автостоянки будут строиться и использоваться только в строгом соответствии с действующим законодательством. Хотя в законодательстве нет даже понятия парковки. Существует местный налог за парковку автотранспорта. Есть еще нормы в строительстве (NCM B.01.01- 2005), где дано определение парковки. Но это не закон, а только некие нормы, на основании которых не могут быть приняты постановления правительства.

Новое положение будет распространяться на все виды парковок, независимо от вида и формы собственности.

Парковки будут действовать на основании положений, утвержденными местными публичными администрациями.

И главная новость. Все парковки будут действовать согласно европейским директивам и практикам. Каким именно - не уточняется! Но это для некоторых клерков и не важно. Главное - ссылка.

Утверждается, что увеличение платных парковок даст возможность более эффективно управлять публичными территориями. Как именно это будет - не объясняют.

Дана ссылка: якобы разработка проекта основана на какой-то долгосрочной стратегии, реализованной каким-то консультантом (?) WSP UK Limited из Великобритании на деньги Европейского банка развития и строительства. Авторы проекта положения считают, что начатая работа в Кишиневе по парковкам, согласно указанной стратегии, может служить хорошим примером для всех населенных пунктов. Можно только догадаться, кто и почему хвалит Кишинев.

Все указанные «аргументы», считают в минтрансе, являются основанием для аннулирования действующего положения и введения нового - своего. Хотя смело можно было бы обойтись и заурядными уточнениями в действующем регламенте.