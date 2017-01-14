Суд оправдал экс-министра здравоохранения Владимира Хотиняну

Депутат парламента и бывший министр здравоохранения Владимир Хотиняну потребовал от бывшей Национальной антикоррупционной комиссии 100 000 евро леев в качестве компенсации морального вреда и судебных расходов. Чиновник затребовал эти компенсации после того, как НАК установила его виновность в несовместимости должностей, а дело в конце декабря 2016 г. было завершено, передает Мold-street.com.

В марте 2015 г. НАК составила акт, в котором констатировала, что председатель Парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ Владимир Хотиняну допустил несовместимость должностей, поскольку одновременно работал и заведующим кафедрой хирургии N 2 ГУМФ им. Николае Тестемицану (100 часов в учебном году).

Комиссия объяснила свое решение тем, что чиновник может получать зарплату, кроме основной функции, только если он осуществляет педагогическую, научную или творческую деятельность. Члены НАК аргументировали тогда, однако, что должность заведующего кафедрой, которую занимал Хотиняну, не включена в педагогическую деятельность.

Комиссия посчитала, что в данном случае качество (функция) заведующего кафедрой хирургииN 2 ГУМФ им. Николае Тестемицану представляют собой административную должность и не имеет ничего общего с практикуемой педагогической деятельностью в качестве профессора университара, которая разрешена по закону и к которой субъект (декларант) приписал ее", отмечено в констатации НАК.

В то же время, кроме должности депутата, Владимир Хотиняну указывает в декларациях об имуществе за 2013 и 2014 гг., что был главным редактором периодического издания "Arta Medica". И в этом случае НАК посчитала это несовместимостью должностей.

"Комиссия считает, что в данном случае должность главного редактора периодического издания "Arta Medica", занимаемая Владимиром Хотиняну, представляет собой административную функцию в рамках некоммерческой организации и не относится к научной или творческой деятельности, разрешенной по закону, к которой субъект (декларант) приписал ее", уточняет НАК.

Хотиняну не согласился с решением членов НАК и обжаловал его в суде, считая документ незаконным. Он сказал, что не получал денег за работу в качестве заведующего кафедрой, а деятельность в издании "Arta Medica" - чисто научная деятельность, которая прекрасно совместима с законодательной деятельностью.

Как указывает Мold-street.com, в первой инстанции - суде сектора Рышкань мун. Кишинев депутат заявил, что "незаконный документ НАК вызвал состояние стресса, тревоги и психологического дискомфорта", а это состояние оказало негативное влияние и на его семью. В то же время "ошибочные выводы в документе дискредитируют его профессиональную репутацию, нанося вред его чести и достоинству".

В суде депутат потребовал отмены документа НАК и "взыскания с ответчика 100 000 леев морального вреда и судебных расходов". В феврале 2016 г. суд отклонил иск депутата как необоснованный. Депутат обжаловал решение в Кишиневской апелляционной палате, которая в июне 2016 г. отменила решение первой инстанции и акт НАК, но судьи не согласились с суммой компенсации морального вреда и отклонили это действие как необоснованное.

Дело депутата Хотиняну завершилось в декабре 2016 г., когда ВСП отклонила кассационную жалобу Национального органа по неподкупности и оставила в силе решение Кишиневской апелляционной палаты об аннулировании акта НАК. Магистраты аргументировали тем, что Владимир Хотиняну не получал зарплату ни как заведующий кафедрой, ни в качестве главного редактора "Arta-Medica", отметив, что работал на добровольной основе.