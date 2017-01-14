В Молдове работает 40 процентов активного населения, в Европе - 65

В Республике Молдова 40% активного населения занято в поле труда, по сравнению со средним показателем в 65% в Европе. Этот факт представляет риск для общества в целом, поскольку налоговые взносы работающего населения недостаточны для выплаты пенсий в Республике Молдова. Об этом заявил для IPN эксперт ИРСИ Viitorul Серджиу Гайбу. По его словам, одной из причин низкого уровня трудоустроенных граждан среди активного населения это массовый отток молдавских граждан за рубеж.

„Средний уровень трудоустроенных в Европе составляет примерно 65%, и я думаю, что было бы логично, чтобы и в Молдове был бы такой же процент вовлечения в поле труда, а остальные люди это лица с ограниченными возможностями и мамы, которые находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком. Эти 25% - это тот огромный разрыв, который обусловлен бедственным экономическим состоянием Молдовы и довольно ограниченной бизнес-средой”,- считает эксперт.

По его словам, 25% населения работают в восточных и западных странах, или сидят дома. „Если мы посмотрим на статистику, то 15% активных граждан даже не пытаются заявить себя безработными. Сейчас уровень безработицы в Республике Молдова снижен. Чтобы быть зарегистрированным в качестве безработного, человек должен работать хотя бы один раз, но у нас большая часть населения даже нигде не работала”, - сказал Серджиу Гайбу.

По мнению эксперта, отсутствие экономического развития страны приводит к тому, что население не имеет рабочих мест, или предложение о трудоустройстве слишком низкое. В определенных ситуациях выгоднее людям сидеть дома и производить что-то или оказывать определенные услуги на местном уровне, чем работать за мизерную зарплату.

Один из рисков того, что только 40% активного населения работает, это то, что их налоговые взносы недостаточны для выплаты пенсий в Республике Молдова. Правительство уже упомянуло этот риск, поэтому инициировало реформу пенсий.

Другой аспект заключается в том, что из-за отсутствия рабочих мест в Республике Молдова и условий для открытия бизнеса люди отправляются за границу и берут с собой семьи. „Мы теряем трудоспособных людей, которые работают в другом месте, но не в Молдове”, - сказал эксперт.

По его словам, истории успеха, которые уже зарегистрированы в Свободных экономических зонах, созданных в Молдове, должны продолжиться для того, чтобы развивать экономику страны. „Подход к хозяйствующим субъектам в СЭЗ должен быть воспроизведен по всей Республике Молдова. То как проводятся проверки, как работает таможня, как выполняются требования бизнеса. Вот такой подход должен быть применен на территории всей страны”, - сказал Серджиу Гайбу.

По его мнению, необходимо работать дополнительно и с торговыми атташе при посольствах Республики Молдова за рубежом. Кроме того, для привлечения иностранных инвесторов, которые должны создавать рабочие места, государство должно создать развитую инфраструктуру и в отдаленных населенных пунктах.