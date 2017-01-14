На Молдову cнова обрушится непогода: страну засыплет снегом

Синоптики Государственной метеорологической службы Молдовы прогнозируют снегопады. Ведущий инженер-синоптик Валентина Бильдина рассказала Sputnik о погоде на ближайшие дни, а также о том, когда страна попадет в снежный плен и как долго продлятся снегопады.

"В ближайшие сутки ожидаем потепление. Пройдет теплый фронт, и температура повысится. Ночью столбики термометров покажут —1..-6 градусов, а днем — 0..+4. Пройдут очень слабые осадки", — сказала Бильдина.

По ее словам, в дневные часы ожидаются дождь и морось, из-за этого очень высока вероятность образования гололеда в утренние часы и вечером. "В дневные часы лед растает. Может усиливаться ветер особенно в юго-восточных районах — до 15 метров в секунду", — отметила собеседница. Она подчеркнула, что с 15 января теплый фронт сменят холода — морозы усилятся. "В воскресенье ночью ожидается —7..-12, а днем около нуля. В понедельник, 16 января, морозы укрепятся. Ночью уже — от —11 до —16, а днем — от —1 до —6. Затем с приходом нового южного циклона, который будет выходить на Черное море — в Молдове ожидается снег", — сказала Бильдина. Таким образом, 17 и 18 января в Молдове пройдут снегопады, которые, как подчеркнула синоптик, могут быть такими же сильными, как и ранее.

"Все зависит от того, как выйдет к нам циклон. Поэтому пока еще рано говорить об интенсивности осадков. На данный момент можно сказать, что осадки ожидаются от слабых до умеренных, но не исключается, что местами могут пройти и сильные снегопады", — добавила эксперт. Как отметила специалист, в этот же период ожидается усиление восточного ветра. Его порывы составят 15-18 метров в секунду. "А с 19 января морозы будут усиливаться", — заключила Бильдина.