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Украина готова возобновить экспорт электричества, в том числе в Молдову
14.01.2017

Минэнерго Украины готовит необходимые документы, чтобы возобновить экспорт электроэнергии, Украина готова экспортировать более 1 миллиарда киловатт-часов.

Об этом сообщил министр энергетики страны Игорь Насалик на встрече с премьером Владимиром Гройсманом.

«Насалик на встрече сообщил, что объединенная энергосистема работает в штатном режиме. По его информации, по состоянию на январь профицит мощности составляет 4,2 тысячи мегаватт, что эквивалентно четырем атомным энергоблокам. Ожидается профицит атомной энергетики, и министерство готовит необходимые документы, чтобы выйти на экспорт электроэнергии. Украина готова экспортировать более 1 миллиарда киловатт-часов», — информирует о заявлении министра пресс-служба кабмина Украины, сообщение которой приводит РИА Новости.

Еще летом глава Минэнерго говорил, что Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в Молдову и Белоруссию в конце сентября 2016 года, однако до сих пор он не начался. Экспорт электричества из Украины в Белоруссию был прекращен осенью 2014 года.


 
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