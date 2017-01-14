МНЕНИЕ: Влад Плахотнюк говорит, что он тот, с которым администрация Трампа может вести переговоры...

«Сигнал, переданный Владом Плахотнюком в Вашингтон, выражает в внешнем плане, истинный проект на уровне страны молдавского государства. И вот кто, между Прутом и Днестром, является главным лицом, принимающий решение», — считает журналист Виктор Никитуш.

В сообщении на своем блоге, он утверждает, что «лидер ДПМ отмечает, что он является тем, с кем администрация Трамп может вести переговоры о хороших отношениях с западом и может превратить Молдову в мост общения».

«Молдова может продолжать путь в ЕС, может быть партнером для США, она открыта для диалога, но не хочет терять хорошие отношения с Россией, или, не дай Господь быть упомянутой в антироссийских выступлениях», — подчеркивает журналист.

Виктор Никитуш отмечает, что «Восточная Европа опасается, появления новых зон влияния». «Если новая администрация в Вашингтоне сделает шаг навстречу Путину, это означало бы, что вся система безопасности, навязанная в марте 2014 года, после аннексии Крыма, изменится. Возможные переговоры по признанию аннексии Крыма превратятся в новое соглашение типа Мальты.

Напомню, что 2-3 декабря 1989 президенты Буш и Горбачев встретились на острове Мальта, где перераспределили зоны влияния. После этих обсуждений организация Варшавского договораисчезла, Советский Союз вышел из Центральной и Восточной Европы и социалистические режимы в этих государствах исчезли», — утверждает он.

Кристина Пендя