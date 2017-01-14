Румынские паспорта и документы будут выдаваться бесплатно с 1 февраля

Молдавским гражданам, желающим восстановить румынское гражданство, не придётся за это платить. Румынский паспорт, справку о судимости и ещё целое множество документов с 1 февраля 2017 года можно будет получить бесплатно, сообщает «Mesager».

Оплата пошлин, связанных с выдачей ряда гражданских актов, входит в число 102 выплат, аннулированных законом, который президент Клаус Йоханнис промульгировал 6 января. Документ опубликован в «Официальных ведомостях Румынии».

В числе отменённых пошлин значится и выдача электронного паспорта, временного паспорта или другого документа, позволяющего пересекать границу. Правда, остаётся в силе цена на изготовление румынского паспорта – 258 румынских леев, то есть 1200 молдавских.

Суммы отменённых пошлин варьируют между 3 и почти 200 румынских леев.