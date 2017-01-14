Молдавские ВИПы боятся самолетов, лошадей и пропастей

А еще они просыпаются в холодном поту, испугавшись, что куда-то не успели

Мало, кто признается, что он суеверный, однако, почти все, забыв что-то дома и вернувшись, на всякий случай посмотрят на себя в зеркало. Так же и пятницу 13-е никто вроде не боится, но почему-то именно в этот день стараются остерегаться неудач.

«Комсомолка» узнавала, чего боятся молдавские ВИПы, но не только в пятницу 13-го, а вообще в жизни.

Лилия Шоломей: Снится, как оркестр уже играет, а я еще не на сцене!

Солистка Национального театра оперы и балета им. М.Биешу, актриса городского молодежного Театра с улицы Роз, заслуженная артистка Молдовы боится летать.

- С тех пор как я стала мамой, я начала очень нервно летать. Чуть ли не молитвы какие-то бормочу перед взлётом и посадкой. Это, наверное, невероятная ответственность перед единственной дочерью

Но были и детские страхи. После фильма "БУРАТИНО" боялась спускать ножки с кровати. Я думала, что меня утащит кто-то, как Буратино.

И ещё наркоза боюсь.

А еще бывают иногда страхи во сне. Когда новую оперную партию учишь, снится, что оркестр уже играет, а я ещё не на сцене и мчусь на всех парах! Боже мой, какой дикий ужас во сне, и только пробуждение спасает, и ты чуть ли не крестишься от радости, что это был страшный сон. Просто судилище какое-то!

Даниела Женункь: Иногда даже дышать не могу!

Телеведущая Даниела Женункь признается, что ей очень не просто жить в современном мире. А все потому, что у нее довольно много страхов.

«Я боюсь разных вещей, поэтому любые мероприятия на открытом воздухе, где собирается много народа и есть риск возникновения хаоса, вызывают у меня панику. Порой я даже не могу дышать. А вот страх полетов я преодолела после того, как пришлось 14 часов лететь в Бразилию», - признается девушка.

Кстати, наука называет страх Даниелы агорафобией.

Дан Балан: Так хочется освободиться от этого

Мегапопулярный певец и исполнитель, экс-солист группы O-Zone Дан Балан признается, что в нем очень сильны детские страхи. Больше всего он зависит от чужого мнения.

«До сих пор ловлю себя на мысли, что подумают люди, если увидят меня со стаканом вина? Будут осуждать? А ведь мне так хочется освободиться от всего этого», - рассказывает артист.

Он признается, что порой устает от излишне пристально внимания, которое ему везде оказывают.

Дан Балан признается, что в нем очень сильны детские страхи

Дианна Ротару: Подумать не могла, что когда-то решусь хотя бы приблизиться к лошади!

Блистательная Дианна Ротару страшно боится лошадей. В попытках преодолеть эту фобию, она даже брала урок верховой езды.

«Я и подумать не могла, что когда-то решусь хотя бы приблизиться к лошади. У меня был неприятный случай в детстве, когда лошадь меня сбросила. Хорошо, что я упала на траву, но страх остался, с тех пор не могла выносить лошадей», - признается певица.

А еще она жутко боится высоты, но не намерена уступать страхам, поэтому то и дело отправляется на скалодром, а один раз даже летала на параплане.

Юрий Рыбак: Страшно, когда под ногами ничего нет

О танцоре Юрие Рыбаке многие узнали после того, как он попал в финал российского шоу танцы. После этого он успел выступить на Евровидении, вместе с Лидией Исак, которая представляла Молдову в прошлом году. Не то, чтобы номер вышел очень успешным, но тут уже претензия к постановщикам, Юр