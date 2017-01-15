В Кишиневе призывают два месяца игнорировать автозаправки

Молдавские автолюбители решили объявить бойкот местным автозаправкам, из-за постоянного повышения цен на топливо.

В Facebook-e группе «Город без маршруток! Водители помогают пешеходам» появилось обращение, которое подхватили сотни пользователей:

"Уважаемые граждане РМ!

В связи с постоянным повышением цен на топливо, продолжать жизнь, так же беспечно уже невозможно!

Есть предложение всем водителям, предпринять очень простой, но эффективный способ борьбы с завышенными ценами.

Все дружно договариваемся с 16.01.2017 до 31.03.2017 не заправляться на местных заправках. Дальше действуем по ситуации. Поверьте если сеть АЗС за месяц потеряет тысячи клиентов это бесследно не останется, оно вынуждено будет снизить цены, либо что-то предпринимать", говорится в сообщении.

– В Европе водители пытались бороться с ценами акцией «Не покупай топливо один день», которая прошла несколько месяцев назад. Производители топлива лишь посмеялись над этим, понимая, что долго продолжаться это не может: последствия для автовладельцев окажутся более пагубными, чем для них. Но на основе этой акции возникла идея новой, куда более эффективной: в течение двух месяцев не покупать бензин и дизельное топливо.

По словам авторов идеи бойкота, если топливо не будут покупать долгий период, продавец будет вынужден снижать цены. Для достижения эффекта нужно, чтобы эти компании лишились действительно тысяч клиентов.

"Таким методом может добьемся разумных и посильных цен на станциях АЗС!

Давайте вполне серьезно отнесемся к этому предложению и будем распространять это сообщение во всех форумах, соц.сетях, просто при общении с коллегами", предлагают молдавские водители.

В Молдове потолок цен для розничной продажи топлива был установлен начиная с 11 января на уровне 17,99 леев за литр бензина премиум-95 и 15,61 лея за литр дизельного топлива.

После подорожания в последние два месяца бензина и дизтоплива многие автозаправочные станции повысили стоимость и сжиженного газа.

Так, если в декабре цена газа составляла в среднем 9 леев 85 банов, то сейчас он продается примерно на лей дороже. Цена его варьируется, в зависимости от компании, между 10,79 и 10,81 лея.